Kotlár zverejnil svoju záhadnú štúdiu: Vyšla v časopise so zlou povesťou, pracoval na nej so známymi menami

Štúdia vládneho splnomocnenca pre prešetrenie manažovania pandémie Covidu-19 Petra Kotlára bola nečakane zverejnená. Nie je však jasné, či ide o publikáciu, o ktorej posledné týždne hovoril a ktorú odovzdal na generálnej prokuratúre.

Vedecká štúdia má iba zopár strán a bola zverejnená v časopise Journal of Angiology & Vascular Surgery, ktorý vydáva Herald Scholarly Open Access, ktorý nemá veľmi dobrú povesť. Je totiž zaradený do zoznamu potenciálne predátorských časopisov Beall’s List of Potential Predatory Journals and Publishers, píše TA3.

Časopisy na tomto zozname zneužívajú systém vedeckého publikovania na zarábanie peňazí a nedodržiavajú základné štandardy vedeckej etiky. Kladú dôraz na zisk z publikačných poplatkov na úkor kvality recenzného procesu. Zoznam bol v roku 2017 stiahnutý z internetu, no stále existujú jeho rôzne verzie.

Nič nové sme sa nedozvedeli

„Recenzované, publikované, zahraničné. Žiadny vedec nemôže nič namietať. SAV, lekári aj vedci, rešpektujte, prosím, pravidlá a postupy vedy, nešírte dezinformácie a misinformácie,“ napísal Kotlár v maili, ktorý rozoslal médiám. Autori štúdie, medzi ktorými sú okrem Kotlára uvedení aj česká molekulárna biologička Soňa Peková a americký kardiológ Richard M. Fleming. Vo svete nemajú dobrú povesť, podľa viacerých zdrojov sú považovaní za konšpirátorov, ktorí v minulosti, no aj teraz, šíria nepravdivé informácie.

Autori údajne analyzovali 17 šarží vakcíny Spikevax (Moderna) a 7 šarží vakcíny BNT162b2 (Pfizer) s cieľom kvantifikovať obsah nukleových kyselín. Zistili prítomnosť mRNA sekvencií zodpovedajúcich týmto vakcínam, ale aj variácie v množstve nukleových kyselín medzi jednotlivými šaržami.

V niektorých vzorkách boli detegované DNA sekvencie vrátane fragmentov genómu Escherichia coli. V skratke sa teda v štúdii hovorí, že vo vakcínach sa našli aj genetické materiály, ktoré výrobca oficiálne neuvádza. Vraj nejde o náhodu a sekvencie majú byť prítomné systematicky.