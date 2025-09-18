Kotlár si kladie nové podmienky: Svoje zistenia o pandémii nezverejní, kým nebude schválený rozpočet

Nina Malovcová
Koronavírus
Peter Kotlár odmieta zverejniť zistenia o hospodárení počas pandémie, kým nebude schválený rozpočet.

Splnomocnenec vlády pre preverenie nákupov počas pandémie Peter Kotlár si kladie nové podmienky a odmieta poskytnúť akékoľvek závery či správy o hospodárení dovtedy, kým parlament neschváli rozpočet.

Ako upozornil Denník N, Kotlár zároveň vyhlásil: „Ak sa vláde nepáči moja robota, tak nech ma odvolá.“ Od strany Hlas aj od prezidenta Petra Pellegriniho očakáva, že nebudú obmedzovať jeho právomoci. Zároveň žiada, aby sa podľa neho skončilo pokračovanie vo vzorci jediného správneho názoru.

Kotlár žiada jasné odpovede od vlády aj ministerstva

Premiéra Roberta Fica vyzval, aby Slovensko ešte pred schválením rozpočtu odmietlo aktualizované medzinárodné zdravotnícke predpisy. Tie majú byť základom pre pripravovanú pandemickú dohodu. Od ministra zdravotníctva Kamila Šaška zasa požaduje, aby bezodkladne a verejne informoval, či sú vakcíny proti ochoreniu covid bezpečné.

