Kotlár prekvapil vyhlásením: Ak to pomôže koalícii, je ochotný odísť z funkcie. Prijal by však kreslo ministra zdravotníctva

Foto: TASR - Jakub Kotian

Nina Malovcová
Vládny splnomocnenec naznačil, že jeho pôsobenie je pre vládu záťažou.

Vládny splnomocnenec Peter Kotlár (nom. SNS) pripustil, že ak by to pomohlo udržať stabilitu koalície, bol by ochotný odísť zo svojej funkcie. Podľa vlastných slov totiž predstavuje riziko pre fungovanie vlády.

„Netvrdím, že som múdry človek, ale múdry človek zvolí mier, aj keď má pravdu,“ uviedol podľa Denníka N v relácii TV JOJ Politika 24 v reakcii na otázku, či by odstúpil, ak by na tom trval koaličný partner Hlas.

Stabilita vlády ako priorita

Kotlár zdôraznil, že alternatívou k súčasnej vláde by mohla byť vláda Progresívneho Slovenska, ktorú považuje za ešte nebezpečnejšiu. „Udržanie stability je to najdôležitejšie, ostatné veci sa dajú riešiť dialógom a kompromisom. Ale dialóg neprichádza,“ povedal.

Zároveň tvrdí, že ak by pokračoval v práci bez zmien, stabilita koalície by bola ohrozená. Premiéra Roberta Fica označil za diplomata, ktorý sa snaží udržať vládu pohromade.

Konflikt s Huliakom

Splnomocnenec si neodpustil kritiku na adresu poslanca Rudolfa Huliaka (SNS). Ten podľa neho počas Ficovej cesty do Číny „absolútne zdehonestoval moju prácu“. Kotlár si zároveň nemyslí, že by premiér nevedel o Huliakových krokoch. „Nie som naivný, poznám vzťahy a vzhľadom na to, že som nezávislým poslancom, dopĺňam krehké čísla,“ dodal.

Foto: SITA – Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR

Ambícia stať sa ministrom

Kotlár otvorene priznal, že v budúcnosti by sa nebránil postu ministra zdravotníctva. „Keď to nastane a bude vôľa od voličov, aby som pokračoval vo svojej práci, toto bremeno by som na seba ochotne zobral,“ vyhlásil.

Súčasného ministra Kamila Šaška (Hlas) priamo nehodnotil, no podľa neho by sa pripravovaná konsolidácia mala dotknúť aj zdravotníctva a rezortu obrany.

Jeho vyjadrenie o možnom odstúpení i záujme o ministerské kreslo nenechalo dlho chladnými ani sociálne siete. Satirická stránka Zomri okamžite zareagovala iróniou na titulok, ktorý označila za „Keď prvá veta začne naozaj dobre…“.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa zomriofficial (@zomriofficial)

