Kotlár opäť spochybnil povinné vakcíny: Lekárska komora hovorí o nezodpovednosti, ZAP žiada Fica o jeho okamžité odvolanie

Slovenská lekárska komora (SLK) považuje spochybňovanie povinného očkovania splnomocnencom vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petrom Kotlárom za nezodpovedné. TASR o tom informoval manažér pre komunikáciu a médiá SLK Prokop Slováček v reakcii na Kotlárove vyjadrenia v nedeľnej (7. 9.) diskusnej relácii.
„Zavedenie povinného očkovania je najúčinnejšou prevenciou proti vážnym, často až smrteľným infekčným ochoreniam. Systém povinného očkovania sa tvoril a zavádzal postupne na základe najnovších medicínskych poznatkov a predstavuje základnú formu budovania kolektívnej imunity obyvateľstva SR,“ pripomenul prezident SLK Jaroslav Šimo.
Opakované spochybňovanie očkovania
Kotlár v nedeľnej diskusnej relácii televízie Joj24 Politika 24 opakovane spochybňoval význam očkovania a opakoval vedcami vyvrátené informácie o vakcínach. Spochybnil aj nárast zabrániteľných ochorení vo svete.
Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP) žiada premiéra Roberta Fica (Smer-SD), aby bezodkladne odvolal splnomocnenca vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petra Kotlára pre jeho vyjadrenia v nedeľnej (7. 9.) diskusnej relácii televízie Joj24 Politika 24. ZAP ich považuje za dôkaz jeho nekompetentnosti vykonávať zverenú funkciu.
Tvrdenia ohrozujú verejné zdravie
„V diskusii opakovane spochybňoval modernú medicínu, injekčnú liečbu a očkovanie ako také. Kritizoval dokonca aj povinné očkovania, vďaka ktorým sme dokázali zastaviť alebo výrazne kontrolovať šírenie smrteľných ochorení (…). Takéto tvrdenia ohrozujú verejné zdravie, bezpečnosť populácie a zdravie zdravotníkov,“ priblížili zo ZAP.
Podľa ich slov človek, ktorý otvorene šíri nekompetentné a nebezpečné postoje proti medicíne a očkovaniu, nemá mať priestor ovplyvňovať verejnú mienku ani rozhodovacie procesy vlády. Kotlár v relácii vyhlásil, že stabilita koalície je najdôležitejšia. Naznačil, že v jej záujme by mohol zo svojho postu odísť.
Priamo však na otázku neodpovedal. Uviedol, že by v prípade úspechu v ďalších voľbách mal záujem o post ministra zdravotníctva. Opakovane v diskusii spochybňoval význam očkovania a opakoval vedcami vyvrátené informácie o vakcínach. Spochybnil aj nárast zabrániteľných ochorení vo svete.
