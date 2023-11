Porsche sa na ojazdených pneumatikách rútilo až 150 km/h. Po náraze začalo horieť, Paul Walker vtedy ešte žil

Paula Walkera si mnohí pamätáme najmä zo série filmov Rýchlo a zbesilo. Bol naozaj talentovaným hercom a na konte má množstvo ďalších skvelých filmov. Ťažko uveriť, že odo dňa strašnej nehody, ktorá ho pripravila o život, ubehlo už 10 rokov.

V článku sa dozviete aj: ako začínala jeho kariéra;

kvôli čomu uvažoval nad tým, že sa vzdá herectva;

čo sa dialo v osudný deň, kedy naposledy vydýchol;

prečo jeho dcéra podala žalobu.

Kamery mu neboli cudzie od útleho veku

Ako informuje web Biography, Paul Walker sa narodil 12. septembra 1973 v Kalifornii. V rodine mal množstvo inšpiratívnych ľudí, jeho mama bola modelka a starý otec sa preslávil ako boxerský šampión v strednej váhe. Bol vychovávaný ako mormón, no neskôr konvertoval na kresťanstvo. Už od detstva miloval šport, najmä surfovanie, no neskôr sa venoval aj bojovým športom, neustále bol v pohybe, píše IMDb. Podobne ako jeho mama, aj Paul sa na istý čas uchytil v modelingu.

Svoju prvú rolu získal v roku 1986 v komediálnom seriáli Throb (už ako dieťa hral v reklamách, napríklad, ako batoľa sa objavil v reklame na plienky Pampers, televízne obrazovky mu preto neboli cudzie odmala). K ďalšiemu významnejšiemu zlomu v jeho kariére došlo až v roku 1994, keď sa mu podarilo získať úlohu vo filme Tammy and the T-Rex (Tyranosaurus junior). Aj keď jeho prvé počiny si príliš veľa pozornosti nezískali, netrvalo dlho, kým si ho diváci zamilovali. Jeho prvým väčším hitom sa stal film Pleasantville v roku 1998 a o rok neskôr zaujal ľudí aj vo filme Varsity Blues.

Medzi jeho najikonickejšie patrí podľa webu Facts rola Briana O´Connera, ktorého si zahral v adrenalínovej sérii filmov Rýchlo a zbesilo. Walker mal odvážneho ducha a s nadšením robil vlastné kaskadérske kúsky vždy, keď to bolo možné, čím dodával svojim výkonom na plátne autentickosť a vzrušenie.

Odmietol rolu Supermana

Podľa webu What Culture mal Walker šancu zahrať si aj Supermana. Rozhodol sa ale rolu odmietnuť. V rozhovoroch neskôr priznal, že vďaka Supermanovi mohol veľmi slušne zbohatnúť, no nikdy nepotreboval veľa peňazí. Nepotrpel si na drahé značkové oblečenie, kupoval si tenisky či nohavice za pár drobných. K tomu mu stačili aj zárobky z filmov, ktoré pre neho boli menej náročné. Podľa Factinate sa uchádzal aj o rolu Anakina Skywalkera v Star Wars, tvorcovia ho ale odmietli, lebo bol vraj na to už pristarý.

Mnohí mali o filme Rýchlo a zbesilo isté pochybnosti, no napokon sa tešil z masívneho úspechu a ako píše web Facts, z Walkera sa aj vďaka nemu stala ikona akčných filmov. Lásku k rýchlym autám si preniesol aj do reality. Miloval rýchlu jazdu a vlastnil zbierku výkonných vozidiel. Dokonca pomáhal vyberať autá aj do Rýchlo a zbesilo a jedno z áut, na ktorom vo filme pretekal, aj reálne vlastnil.

Okrem hereckej kariéry sa Paul Walker intenzívne zaujímal o morskú biológiu (ktorú aj študoval) a ochranu prírody. Venoval sa zvyšovaniu povedomia a získavaniu finančných prostriedkov na rôzne environmentálne účely. Podieľal sa dokonca aj na expedícii Great White pre National Geographic. S posádkou strávil 11 dní, počas ktorých pomohol chytiť a označiť sedem veľkých bielych žralokov pri pobreží Mexika.

Jeden z vedcov, s ktorým sa Paul spriatelil, sa po hercovej smrti vyjadril, že Walker uvažoval nad tým, že s herectvom skoncuje, aby sa mohol naplno zaoberať práve morskou biológiou (ale aj preto, aby mohol tráviť viac času so svojou dcérou Meadow). Venoval sa aj filantropii. Založil neziskovú organizáciu Reach Out Worldwide, ktorá poskytovala pomoc v regiónoch postihnutých prírodnými katastrofami.

Mohlo by sa zdať, že Paul Walker bol svätcom. No podľa International Business Times na neho niektorí ukazovali prstom preto, lebo v čase, keď sa zoznámil so svojou priateľkou Jasmine Pilchard-Gosnellovou, mala len 16 rokov. On mal 33, Jasmine bola od neho o 17 rokov mladšia a vekovo mala bližšie k Walkerovej dcére. Ak by bola podaná žaloba, mohli mu hroziť vážne legálne problémy.