Cheeseburger za 0 €: Boli sme na otvorení horúcej novinky. Sľúbili 1 000 jedál zadarmo, poriadne nás sklamali

Ako sme váš už informovali, Simon’s Burger je u našich južných susedov najrýchlejšie rastúcou sieťou v tomto segmente a svoj koncept chce teraz presadiť aj v zahraničí. Práve Slovensko sa stalo prvou zastávkou gastroreťazca mimo Maďarska. Simon’s Burger zakotvil v Košiciach s otvorením 29. novembra o 12:00 v nákupnom centre OC Optima.
Sieť Simon’s Burger Košičanom avizovala veľkolepý program aj odmeňovanie prvých zákazníkov. Firma tento deň označovala za najväčšie otvorenie pobočky vo svojej histórii. Na sociálnych sieťach masívne lákala ľudí, na podujatie pozvala influencera Petra Atolfa (Expl0iteda) aj Tomáša Križana z projektu Naked Bananas.
Fastfood dokonca očakával, že sa pred prevádzkou objavia nadšenci ochotní kempovať, len aby sa dostali dnu medzi prvými.
Zároveň sľúbil, že počas otvorenia rozdá až tisíc cheeseburgerov zadarmo všetkým, ktorí prídu do slovenskej pobočky načas.
Cheeseburger zadarmo, ostrieľaní tvorcovia, najrýchlejšie rastúca sieť… Promotéri odviedli hviezdnu prácu a na otvorenie novej pobočky zlákali aj nás. V sobotu sme sa preto vybrali do obchodného centra, aby sme zistili, či aj akcia samotná napokon skončí podľa predstáv.
Koľko Košičanov dorazilo?
V článku sa po odomknutí dozvieš
- kedy sme dorazili a ako dlho sme čakali;
- ako sa tím snažil spríjemniť čakanie ľuďom v rade;
- ako to vyzeralo priamo pred prevádzkou;
- čo ponúka menu a koľko si za to zaplatíte;
- či sme sa dostali k sľubovanému cheeseburgeru zadarmo;
- aké dojmy v nás zanechalo jedlo;
- a či návštevu odporúčame aj vám.
