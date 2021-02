Kontrola v odberových miestach nedopadla dobre. Podľa Krajčícho im hrozia pokuty a rušenie zmlúv

Prvá náhodná kontrola mobilných odberových miest (MOM) nedopadla dobre, na miesta, kde zaznamenali nedostatky, príde oficiálna kontrola. Ak nebudú dodržané požiadavky, budú sa udeľovať pokuty a môže dôjsť aj k rušeniu zmluvných vzťahov.

Na štvrtkovej tlačovej konferencii to vyhlásil minister zdravotníctva Marek Krajčí. Informoval tiež, že spoločnosť Pfizer bude krátiť dávky vakcín na ďalší mesiac, preto sa tempo očkovania spomalí.

Pokuty a rušenie zmlúv

Na Slovensku je podľa Krajčího zriadených viac ako 570 odberových miest a ďalšie zmluvy sa majú spracovať. Na MOM, na ktorých zistili nedostatky, pošlú oficiálnu kontrolu. “Bude hodnotiť, či jednotlivé mobilné odberové miesta spĺňajú požiadavky zmluvného vzťahu. V prípade, že to tak nebude, budú udeľované pokuty, eventuálne sa budú rušiť zmluvné vzťahy,” uviedol minister.

Krajčí tiež informoval, že spoločnosť Pfizer vo štvrtok oznámila, že bude opäť krátiť dodávky vakcín na ďalší mesiac, tempo očkovania sa preto spomalí. Dodávky sa majú využívať prioritne na preočkovanie. “Zatiaľ sme dostali informácie, že budeme mať okolo 51.000 dávok týždenne,” skonštatoval s tým, že Slovensko sa angažuje v tom, aby sme mohli dostať vakcíny aj mimo oficiálnych zásielok.

Testy na mutácie máme

Od 1. marca by chcel rezort otvoriť aj veľkokapacitné očkovacie centrá. “Pokiaľ vakcín bude dosť a bude všetko dobre pripravené, chceli by sme v marci začať v krajských mestách,” skonštatoval minister. Šéf rezortu zdravotníctva ubezpečil, že testy, ktoré na Slovensku máme, vedia spoľahlivo detekovať mutácie nového koronavírusu. Pripomenul, že aj zaočkovaná osoba musí ísť po návrate zo zahraničia do karantény, keďže napríklad vakcína od spoločnosti AstraZeneca nie je dostatočne účinná na juhoafrickú mutáciu nového koronavírusu.

Európska komisia by podľa Krajčího bola rada, ak by členské krajiny sekvenovali päť až desať percent svojich vzoriek vírusu. “Slovensko zatiaľ takéto kapacity zďaleka nemá,” povedal s tým, že predseda Slovenskej akadémie vied Pavol Šajgalík má do desiatich dní poskytnúť zoznam všetkých centier na území Slovenska, ktoré by mohli začať sekvenovať, aby sa čo najviac zvýšili kapacity sekvenácie. Dodal, že ide o relatívne drahý projekt. Je preto na zváženie, že by sa časť našich vzoriek sekvenovala v iných krajinách, keďže v niektorých by malo byť možné uskutočňovať to aj zadarmo.