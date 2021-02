V Česku neschválili predĺženie núdzového stavu. Končí zákaz vychádzania, otvoriť sa môžu obchody aj fitká

Česká Poslanecká snemovňa na štvrtkovej mimoriadnej schôdzi neschválila vládny návrh na predĺženie núdzového stavu o ďalších 30 dní v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Súčasný núdzový stav platí do 14. februára. Informoval o tom spravodajský server Novinky.cz.

Minister zdravotníctva Jan Blatný varoval, že bez núdzového stavu sa do dvoch týždňov naplní väčšina nemocníc, do škôl nepôjdu žiadne deti a okolité krajiny “sa nás začnú báť”.

Opatrenia sa môžu uvoľniť

Opozícia vláde v celodennej debate vytýkala, že v Snemovni doteraz nepredložila pandemický zákon, na základe ktorého by sa opatrenia schvaľovali. Vláda by tak nepotrebovala núdzový stav.

Podľa vicepremiéra a šéfa koaličných sociálnych demokratov Jana Hamáčka (ČSSD) to znamená, že v pondelok sa skončí zákaz vychádzania, otvoria sa obchody a zrejme aj fitnes centrá, uzavreté by, naopak, zostali reštaurácie, a to na základe zákona o ochrane verejného zdravia.

Podľa ministra školstva Roberta Plagu (za ANO) zostanú zatvorené aj školy. Pri zrušení núdzového stavu by prestal platiť zákaz vychádzania, respektíve obmedzenie voľného pohybu osôb, pričom väčšiu zodpovednosť by potom zrejme mali hajtmani krajov, keď by vyhlásili stav nebezpečenstva, dodali Novinky.cz.

Protest študentov v županoch

Českí stredoškoláci vo štvrtok protestovali proti zatvoreniu škôl pred Poslaneckou snemovňou v Prahe. Pred budovu prišli v županoch a pyžamách s heslom “Dostaňte nás von”. Informoval o tom spravodajský portál Novinky.cz.

Študenti osemročného gymnázia Prírodná škola už nechcú byť doma a chcú sa vrátiť do školských lavíc. Happening prebiehal za dodržania všetkých platných opatrení – účastníci mali rúška a zachovávali medzi sebou odstupy. Na protest mala nadviazať online tlačová konferencia zástupcov študentov, učiteľov a rodičov.

Dostaňte nás ven! Středoškoláci přišli před Sněmovnu v županech a pyžamech https://t.co/ZihmB5oApU — novinkycz (@novinkycz) February 11, 2021

S nápadom prišli samotní študenti. “My sme ich v tom plne podporili, pretože oni chceli nejako vtipne a zároveň efektívne vyjadriť svoj názor. Už by chceli ísť do školy alebo na nejaký výlet s kamarátmi,” opísal študentskú iniciatívu učiteľ gymnázia František Tichý. Happening bol spojený s petíciou “Nesmieme obetovať deti”, ktorej cieľom je návrat do škôl, pretože vzdelávanie v dištančnej podobe je podľa iniciátorov výzvy problematické a nedostačujúce.