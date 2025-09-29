Konsolidácia sa dotkne aj väzňov: Levočská väznica po 128 rokoch skončí svoju činnosť, ženy presunú do iných zariadení

Foto: Zbor väzenskej a justičnej stráže

Nina Malovcová
TASR
Štát očakáva miliónové úspory.

K 1. januáru 2026 dôjde k zrušeniu Ústavu na výkon trestu odňatia slobody (ÚVTOS) v Levoči. Tento krok je súčasťou širších konsolidačných opatrení, ktoré majú za cieľ zabezpečiť udržateľnosť verejných financií pri zachovaní potrebnej úrovne výkonu trestu odňatia slobody.

Zbor väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) o tom informoval na sociálnej sieti. Zrušenie levočskej väznice súvisí so širšími racionalizačnými opatreniami v oblasti väzenstva. Tie vyplývajú z implementačného plánu revízie výdavkov v tejto oblasti do roku 2030, ktorý vypracoval Útvar hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR.

Štát chce ušetriť desiatky miliónov eur

V rámci revízie výdavkov sa identifikovali možnosti optimalizácie zariadení s cieľom znížiť výdavky štátu. Okrem iných opatrení materiál identifikoval priestor na prehodnotenie potreby a využitia až celkom štyroch ústavov. Znížením kapacity väzníc o 1443 až 2743 lôžok sa pritom ráta s úsporou 37 až 50 miliónov eur.

V zmysle zákona zriaďovanie a rušenie ústavov spadá do pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.

„Na základe dôkladného posúdenia navrhovaných opatrení, ako aj ďalších faktorov vrátane aktuálnej kapacity zariadení, obsadenosti, nákladov na jednu väznenú osobu a efektivity využitia, bolo rozhodnuté pristúpiť k zrušeniu ÚVTOS Levoča. S majetkom štátu, ktorý je v súčasnosti v správe ústavu Levoča, bude naložené v zmysle zákona o správe majetku štátu. Tento majetok bude prevedený do správy ústavu Prešov a následne bude určený ďalší spôsob využitia tohto majetku,“ uviedol ZVJS.

Presuny zamestnancov aj odsúdených

Rozhodnutie o zrušení ústavu sa dotkne 92 príslušníkov zboru a 11 zamestnancov. Zbor sa pokúsi urobiť maximum, aby zamestnanci, ktorí o to prejavia záujem, našli nové pracovné uplatnenie v rámci iných služobných úradov. V prípade príslušníkov ZVJS je postup iný a dôjde k ich preloženiu na iné miesto s prihliadnutím na vzdelanie, odbornú prax, výsledky služobného hodnotenia a zdravotný stav.

K 29. septembru 2025 sa v ÚVTOS Levoča nachádza 92 odsúdených žien, ktoré budú v súlade s platnými právnymi predpismi premiestnené na výkon trestu do iných ústavov.

Historický pohľad na levočskú väznicu

„Sedriálnu“ väznicu do užívania odovzdali v roku 1902 a mala kapacitu 110, núdzovo až 220 väznených osôb. Ako krajská väznica bola v prevádzke do roku 1949 a zanikla o 11 rokov neskôr, pričom budovu následne využívali ako sklad štátnych hmotných rezerv. Po takmer 37 rokoch väznicu zrekonštruovali a svoju činnosť obnovila zriadením Ústavu na výkon väzby vo februári 1997.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Policajti nechceli veriť vlastným očiam: Vodič v Bratislave pustil psa „za volant“, museli zasiahnuť

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Nezarába nič, nikto netuší, kto to je: Strašidelné dievča otvára ústa do šialených rozmerov, ukazuje vychudnuté končatinyNezarába nič, nikto netuší, kto to je: Strašidelné dievča otvára ústa do šialených rozmerov, ukazuje vychudnuté končatiny
Alexandra Kusá: V SNG dnes vidíme amatérsku ligu a pubertálne egá. Dojíma ma, ako umelci inštitúciu brániaAlexandra Kusá: V SNG dnes vidíme amatérsku ligu a pubertálne egá. Dojíma ma, ako umelci inštitúciu bránia
Zrušia Špecializovaný trestný súd? Koalícii nevyhovuje systém bŕzd a protiváh, Kaliňákov výrok je škandalózny, hovorí expertZrušia Špecializovaný trestný súd? Koalícii nevyhovuje systém bŕzd a protiváh, Kaliňákov výrok je škandalózny, hovorí expert
Lukáš pracuje na expedičných lodiach: Človek môže zarobiť aj 7 000 eur, pri 20-metrových vlnách mi nebolo všetko jednoLukáš pracuje na expedičných lodiach: Človek môže zarobiť aj 7 000 eur, pri 20-metrových vlnách mi nebolo všetko jedno
Z orgazmu pri nadmernom sexe vracal, chcel ženu uspokojiť alebo zomrieť. Will Smith priznal, že uvažoval o vražde otcaZ orgazmu pri nadmernom sexe vracal, chcel ženu uspokojiť alebo zomrieť. Will Smith priznal, že uvažoval o vražde otca
Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože, toto nás veľmi sklamalo. Jozef žil v Škótsku, kde mesačne zarobíte okolo 3-tisíc eurBoli sme v podniku z novej epizódy Na nože, toto nás veľmi sklamalo. Jozef žil v Škótsku, kde mesačne zarobíte okolo 3-tisíc eur
Má 288 hektárov: Navštívili sme slovenský unikát, stál nás 36 €. Odchádzali sme nadšení, 1 vec nás šialene sklamalaMá 288 hektárov: Navštívili sme slovenský unikát, stál nás 36 €. Odchádzali sme nadšení, 1 vec nás šialene sklamala
Boli sme na výstave Bang! Bang?! v SNG, sklamala nás: Fotografovať nám zakázali, zastavil sa pri nás aj riaditeľ KrálikBoli sme na výstave Bang! Bang?! v SNG, sklamala nás: Fotografovať nám zakázali, zastavil sa pri nás aj riaditeľ Králik
Dcéru doviedol k šialenstvu a tvrdil, že každý chce sex so svojou matkou. Sigmund Freud zmenil svet psychológieDcéru doviedol k šialenstvu a tvrdil, že každý chce sex so svojou matkou. Sigmund Freud zmenil svet psychológie
Holanďan Luke rád navštevuje Slovensko: Zlé miesto tu nenájdete, je tu bezpečnejšie ako inde, no inflácia krajine uškodilaHolanďan Luke rád navštevuje Slovensko: Zlé miesto tu nenájdete, je tu bezpečnejšie ako inde, no inflácia krajine uškodila
Jedlo stálo 30,50 € a naozaj stojí za to: Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože. 1 vec nás veľmi sklamalaJedlo stálo 30,50 € a naozaj stojí za to: Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože. 1 vec nás veľmi sklamala
Ruský kanibal Alexander znásilnil dievčatá, mali sa navzájom rozštvrtiť. Jeho mama varila a jedla ich mäsoRuský kanibal Alexander znásilnil dievčatá, mali sa navzájom rozštvrtiť. Jeho mama varila a jedla ich mäso

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac