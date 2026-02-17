Koniec Messengera, ako ho poznáme: Spoločnosť Meta obmedzuje ďalších používateľov, čaká ich zmena

Len nedávno sme vás informovali, že spoločnosť Meta spravila zásadný krok a oficiálne vypla aplikáciu Messenger na počítačoch. Týkalo sa to pritom operačného systému Windows, ako aj verzie pre MacOS. Teraz dostanú stopku ďalší používatelia.
Podľa oficiálnej stránky pomocníka spoločnosti Meta od apríla 2026 prestane fungovať služba zasielania správ na webe Messenger.com. Od tohto mesiaca bude každý používateľ, ktorý sa pokúsi o prístup k svojim konverzáciám cez túto webovú stránku, automaticky presmerovaný na adresu facebook.com/messages.
K vypnutiu počítačovej aplikácie došlo už pred pár mesiacmi. Meta dala používateľom 60-dňové upozornenie predtým, než ju 15. decembra definitívne odstavila. Tento krok už vtedy prinútil množstvo ľudí prejsť buď na webovú verziu, alebo začať používať facebook.com/messages, no teraz končí aj webová verzia na doméne Messenger.com. Messenger tak bude opäť plne súčasťou webu Facebooku.
Aké možnosti majú používatelia?
Ak ste doteraz používali túto aplikáciu alebo jej webovú verziu, po novom tak budete mať od apríla tri možnosti písania správ:
- Cez Facebook v prehliadači: Pôjdete na adresu facebook.com/messages. Je to takmer to isté prostredie, na aké ste boli zvyknutí, len ako súčasť Facebooku.
- Cez mobilnú aplikáciu: Messenger v telefóne (Android/iOS) funguje bez zmeny ďalej.
- V prípade používateľov bez Facebooku: Ak patríte k malej skupine ľudí, ktorí používajú Messenger, ale nemajú vytvorený profil na Facebooku, na počítačovej verzii ste skončili úplne. Svoje konverzácie si budete môcť pozrieť už len v mobilnej aplikácii.
Nahlásiť chybu v článku