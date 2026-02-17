Koniec Messengera, ako ho poznáme: Spoločnosť Meta obmedzuje ďalších používateľov, čaká ich zmena

Ilustračné foto: Pixabay

Dana Kleinová
Web Messenger.com definitívne končí, vieme, kde po novom nájdete svoje správy.

Len nedávno sme vás informovali, že spoločnosť Meta spravila zásadný krok a oficiálne vypla aplikáciu Messenger na počítačoch. Týkalo sa to pritom operačného systému Windows, ako aj verzie pre MacOS. Teraz dostanú stopku ďalší používatelia.

Podľa oficiálnej stránky pomocníka spoločnosti Meta od apríla 2026 prestane fungovať služba zasielania správ na webe Messenger.com. Od tohto mesiaca bude každý používateľ, ktorý sa pokúsi o prístup k svojim konverzáciám cez túto webovú stránku, automaticky presmerovaný na adresu facebook.com/messages.

Ilustračná foto: Unsplash

K vypnutiu počítačovej aplikácie došlo už pred pár mesiacmi. Meta dala používateľom 60-dňové upozornenie predtým, než ju 15. decembra definitívne odstavila. Tento krok už vtedy prinútil množstvo ľudí prejsť buď na webovú verziu, alebo začať používať facebook.com/messages, no teraz končí aj webová verzia na doméne Messenger.com. Messenger tak bude opäť plne súčasťou webu Facebooku.

Aké možnosti majú používatelia?

Ak ste doteraz používali túto aplikáciu alebo jej webovú verziu, po novom tak budete mať od apríla tri možnosti písania správ:

  • Cez Facebook v prehliadači: Pôjdete na adresu facebook.com/messages. Je to takmer to isté prostredie, na aké ste boli zvyknutí, len ako súčasť Facebooku.
  • Cez mobilnú aplikáciu: Messenger v telefóne (Android/iOS) funguje bez zmeny ďalej.
  • V prípade používateľov bez Facebooku: Ak patríte k malej skupine ľudí, ktorí používajú Messenger, ale nemajú vytvorený profil na Facebooku, na počítačovej verzii ste skončili úplne. Svoje konverzácie si budete môcť pozrieť už len v mobilnej aplikácii.
Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Gigant v problémoch: Európska komisia spustila konanie voči Sheinu, môže prísť o miliardy

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Jedna z najkrvavejších bitiek vojny: Američania dobyli ostrov Iwó-džima za cenu veľkých strát, hrdinom bol Slovák
Jedna z najkrvavejších bitiek vojny: Američania dobyli ostrov Iwó-džima za cenu veľkých strát, hrdinom bol Slovák
Ľudia už dostávajú nižšie výplaty. Energopomoc príde, no viac vám z účtu odíde, hovorí analytik Koršňák
Ľudia už dostávajú nižšie výplaty. Energopomoc príde, no viac vám z účtu odíde, hovorí analytik Koršňák
Bola som na Hyroxe: Za 88 minút som zaplatila stovky eur. Je to jeden z najlepších zážitkov môjho života
Bola som na Hyroxe: Za 88 minút som zaplatila stovky eur. Je to jeden z najlepších zážitkov môjho života
Patrik a Gabriela predali byt na Slovensku a kúpili dom na Madeire: Je tu krásne, v nájme nám ale lezú šváby
Slováci a Česi v zahraničí
Patrik a Gabriela predali byt na Slovensku a kúpili dom na Madeire: Je tu krásne, v nájme nám ale lezú šváby
Mirka prehovorila o samoobslužných pokladniciach. Gynekológ ženám striekal žieraviny do maternice
Mirka prehovorila o samoobslužných pokladniciach. Gynekológ ženám striekal žieraviny do maternice
Olovené deti z Poľska: Celé roky dýchali tichý jed, štát všetko tajil, problémy majú dodnes
Olovené deti z Poľska: Celé roky dýchali tichý jed, štát všetko tajil, problémy majú dodnes
Budete mať s nimi dokonalého Valentína: 10 skvelých romantických filmov, ktoré si užijú ženy aj muži
Tip na film
Budete mať s nimi dokonalého Valentína: 10 skvelých romantických filmov, ktoré si užijú ženy aj muži
Brutálna mučiaca technika, ktorá fyzicky neublížila: Nahej obeti v plienke odopierali spánok aj 180 hodín
Spánok
Brutálna mučiaca technika, ktorá fyzicky neublížila: Nahej obeti v plienke odopierali spánok aj 180 hodín
Prezidentský palác zverejňuje informácie o zamestnancoch: Nie je to dobrý nápad, hovorí bezpečnostný analytik
Prezidentský palác zverejňuje informácie o zamestnancoch: Nie je to dobrý nápad, hovorí bezpečnostný analytik
Slovensko je hladné po diskontoch, do apríla pribudnú ďalšie štyri predajne. Šéfa Woolworthu náš trh neprekvapil
Obchodné reťazce
Slovensko je hladné po diskontoch, do apríla pribudnú ďalšie štyri predajne. Šéfa Woolworthu náš trh neprekvapil
Marek cestuje po svete na motorke: V mnohých moslimských krajinách žijú skvelí ľudia. V Iraku sme nemuseli minúť ani cent
Marek cestuje po svete na motorke: V mnohých moslimských krajinách žijú skvelí ľudia. V Iraku sme nemuseli minúť ani cent
V Na nože im pomáhal Martin Novák, dnes sa v nich nenajete. Po šou skončilo už 8 reštaurácií
Na nože
V Na nože im pomáhal Martin Novák, dnes sa v nich nenajete. Po šou skončilo už 8 reštaurácií

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac