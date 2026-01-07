Koniec lacných energií je realitou: Domácnosti si od januára priplatia, vyšším účtom nezabráni ani energopomoc

Rok 2026 prinesie pre slovenské domácnosti nepríjemnú realitu. Po troch rokoch sa končí plošná energopomoc a štát prechádza na adresnejší systém podpory. Výsledok je jasný už teraz, účty za elektrinu, plyn aj teplo porastú pre všetkých, rozdiel bude len v tom, o koľko.
Ako upozorňuje denník Pravda, vláda síce deklaruje, že na energopomoc dosiahne približne 90 percent domácností, no zvyšných asi 193-tisíc zostane úplne bez nej. Práve tieto domácnosti pocítia zdražovanie najvýraznejšie, keďže ich faktúry nebudú nijako tlmené štátnou podporou.
Plyn prinesie najväčší zásah do rodinných rozpočtov
Najciteľnejší nárast výdavkov čaká domácnosti pri plyne. Koncové ceny majú stúpnuť približne o tretinu, a to aj napriek tomu, že štát plánuje časť ceny dotovať a regulátor sa snaží brzdiť rast sieťových poplatkov. Domácnosti, ktoré plyn využívajú len na varenie, zaplatia ročne približne o 12 eur viac.
Pri varení a ohreve vody sa dodatočné náklady vyšplhajú takmer na 174 eur. Najtvrdší zásah však pocítia domácnosti, ktoré plynom kúria, ich ročný účet môže narásť až o 360 eur.
Elektrina zdražie aj pre domácnosti so štátnou pomocou
Výrazné zdraženie prichádza aj pri elektrine. Domácnosti bez energopomoci zaplatia od januára približne o 37 percent viac než doteraz. Cena silovej elektriny sa zvýši zo 61 eur na približne 104 eur za megawatthodinu, čo posunie koncovú cenu až k hranici 260 eur za megawatthodinu.
Zdraženiu sa však nevyhnú ani domácnosti, ktoré zostanú v systéme energopomoci. Ich účty vzrastú približne o tri percentá, najmä pre zmenu štruktúry cien, keď sa do regulovaných taríf výraznejšie premieta drahšia silová elektrina.
Teplo sa vracia k plným regulovaným cenám
Zmeny čakajú aj odberateľov tepla. Bytové domy napojené na centrálne zásobovanie sa od roku 2026 vracajú k plným regulovaným cenám. Doterajší mechanizmus, pri ktorom štát dorovnával rozdiely nad cenovým stropom, sa končí.
Podľa regulátora by však zdraženie nemalo byť dramatické a priemernej domácnosti by sa ročné platby za teplo mali zvýšiť len mierne. Konečný účet však bude závisieť aj od priebehu zimy a spotreby energie.
Podľa čoho sa posudzuje nárok na pomoc?
Pridelenie energopomoci sa bude počítať pomocou „bonity“. Dôležité je, aby domácnosti neprekročili stanovenú hranicu príjmu, rátať sa bude s celkovým príjmom, počtom členov domácnosti, ktorým budú pridelené koeficienty. Prvý bude mať koeficient 1 a každý ďalší člen 0,7. Každé dieťa pod 14 rokov bude mať koeficient 0,5.
Energopomoc bude do domácností distribuovaná pomocou energopoukážok. Pri pochybnostiach by sa malo vždy postupovať v prospech domácnosti, aby o pomoc neprišla.
Hraničná hodnota bonity energetickej domácnosti sa ustanovuje na 1 930 eur na kalendárny mesiac, vyplýva to z predložených materiálov. Príjmy sa posudzujú za obdobie od 1. júla predchádzajúceho roka do 30. júna aktuálneho roka.
Nárok na energopomoc má mať teda domácnosť, ktorá má členov prihlásených na trvalý pobyt pri konkrétnom odbernom mieste, jej priemerný prepočítaný príjem nepresiahne hranicu 1 930 eur mesačne a zároveň reálne odoberá elektrinu, plyn alebo teplo na bývanie, nie na podnikanie alebo iný veľkoodber. Kľúčovým parametrom je teda tzv. bonita domácnosti – jej príjmová situácia. Do výpočtu sa počítajú:
- príjmy zo zamestnania,
- príjmy z podnikania,
- dôchodky,
- výsluhové dôchodky a ďalšie dávky podľa osobitných predpisov.
Z výpočtu sú vyňaté niektoré príjmy, a to napríklad študentské brigády, dohody dôchodcov či odmeny za prácu vo volebných komisiách.
Takto si overíte, či máte nárok
Overovanie pridelenej energopomoci je možné priamo cez web energopomoc.sk, kde nový systém poskytuje okamžitú a jednoznačnú odpoveď. Doteraz bolo možné orientovať sa len podľa pravidiel a výpočtových koeficientov, no nový nástroj zjednodušuje celý proces a výsledok zobrazí v priebehu niekoľkých sekúnd.
Overenie nároku funguje cez jednoduché rozhranie a využíva údaje, ktoré už štát eviduje. Používateľ zadáva len minimum informácií. Pri elektrine je potrebné uviesť EIC kód. Pri plyne ide o POD kód. V prípade centrálneho zásobovania teplom je potrebné zadať mesto, ulicu a popisné číslo bytového domu.
Po odoslaní údajov sa okamžite zobrazí buď zelené oznámenie o tom, že domácnosť má na energopomoc nárok, alebo červené upozornenie, že podmienky nesplnila. Ministerstvo zverejnilo aj krátke videonávody pre elektrinu, plyn a vykurovanie, ktoré pomáhajú ľuďom nájsť potrebné údaje na ich faktúrach.
