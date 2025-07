Kobra sa poriadne prerátala: Smrtiaci had ochutnal vlastnú medicínu, malé dieťa ho zabilo uhryznutím

V Indii sa udial nezvyčajný prípad. Iba jednoročné dieťa sa dostalo do styku s jedovatým hadom – kobrou okuliarnatou. Tá sa mu obmotala okolo ruky. Chlapec však zareagoval nečakane a smrteľne ju uhryzol.

Informuje o tom britský portál Independent. Situácia sa udiala v štáte Bihár v Severnej Indii počas toho, ako sa jednoročný Govinda hral pri dome. Priplazil sa k nemu jedovatý had, čo si ihneď všimla jeho rodina, ktorá k nemu pribehla. „Keď sme videli hada na jeho ruke, všetci sme k nemu pribehli, ale on ho zatiaľ pohrýzol a tým ho aj zabil,“ uviedla pre indické médiá chlapcova stará mama.

Dieťa previezli do nemocnice

Následne však dieťa omdlelo, keďže sa mu nejakým spôsobom dostalo do tela malé množstvo jedu, a muselo byť prevezené do nemocnice. Podľa lekárov je jeho stav stabilizovaný a liečba prebieha v poriadku. Kobra okuliarnatá, alebo ľudovo povedané kobra indická, je jeden z najnebezpečnejších druhov jedovatých hadov v Indii. Nachádza uplatnenie aj v atrakciách so zaklínačmi.