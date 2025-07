Voda brala všetko, čo sa jej dostalo do cesty: Veľké cunami už zasiahlo viaceré krajiny. Takto to tam vyzeralo

Ruská štátna televízia v stredu odvysielala zábery prívalovej vlny cunami, ktorá sa prehnala prístavom pobrežného mesta Severo-Kurilsk v severnej časti Kurilských ostrovov na ruskom Ďalekom východe a zmietla celé budovy. Miestne úrady tvrdia, že sa im podarilo evakuovať obyvateľov do bezpečných oblastí ešte pred príchodom cunami. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a TASS.

V ruskom meste s približne 2000 obyvateľmi, ležiacom na ostrove Paramušir, ktorý sa nachádza približne 350 kilometrov juhozápadne od epicentra zemetrasenia v Kamčatskej oblasti, sa podľa úradov vlny cunami prehnali prístavnou oblasťou a zaplavili miestny závod na spracovanie rýb.

Podľa starostu mesta Alexandra Ovsiannikova, vlny, ktoré boli v niektorých oblastiach vysoké až štyri metre, siahali až k pamätníku z druhej svetovej vojny, ktorý sa nachádza asi 400 metrov od brehu. Dodal, že väčšina mesta leží na vyvýšenom mieste a podľa jeho slov je teda pred záplavami v bezpečí.

Tsunami and Strongest Earthquake in 70 Years Hit Kamchatka and Sakhalin

An earthquake with a magnitude of 8.7, the strongest on Kamchatka since 1952, caused destruction and triggered a tsunami.

Aftershocks of up to 7.5 magnitude are expected for up to a month. The earthquake… pic.twitter.com/31aSAkzY0o

