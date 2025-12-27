Kim Čong-un pozdravil Putina: Jeho krajina a Rusko zdieľajú krv, život a smrť vo vojne na Ukrajine, odkázal

Foto: SITA/AP

Zuzana Veslíková
SITA
Vojna na Ukrajine
V novoročnom pozdrave Putinovi poukázal na spoločne preliatu krv na Ukrajine.

Severokórejský vodca Kim Čong-un v novoročnom pozdrave ruskému vládcovi Vladimirovi Putinovi zdôraznil, že jeho krajina a Rusko zdieľajú „krv, život a smrť“ vo vojne na Ukrajine. Podľa juhokórejských a západných spravodajských služieb Pchjongjang poslal do Ruska tisíce vojakov, ktorí pomáhajú Kremľu bojovať proti Ukrajine.

Kim Čong-un v sobotu uviedol, že tento rok je „naozaj významným rokom“ pre bilaterálne spojenectvo, ktoré sa upevnilo „zdieľaním krvi, života a smrti v rovnakom zákope“. Severná Kórea len v apríli potvrdila, že nasadila vojakov na podporu ruskej vojenskej kampane proti Ukrajine a že jej príslušníci pri bojoch zahynuli.

Pchjongjang priznal, že tento rok vyslal vojenské jednotky na odmínovanie častí ruskej Kurskej oblasti. Najmenej deväť vojakov zo ženijného pluku zahynulo počas 120-dňového nasadenia, uviedol severokórejský vodca v prejave z 12. decembra pri príležitosti návratu jednotky domov.

Krajina v ostatných rokoch čoraz častejšie testuje rakety

Podľa analytikov tým chce zlepšiť ich presnosť, vyslať odkaz USA a Južnej Kórei a zároveň si overiť zbrane pred ich možným vývozom do Ruska.

Severná Kórea dodala Rusku aj delostrelecké granáty, rakety a raketové systémy dlhého doletu. Výmenou za to Rusko podľa analytikov poskytuje Pchjongjangu finančnú pomoc, vojenské technológie, ako aj dodávky potravín a energií.

