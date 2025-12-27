Peklo v Kyjeve: Rusko útočilo a výsledkom je jeden mŕtvy a cez 25 zranených. Tretina mesta ostala bez vykurovania

Zuzana Veslíková
TASR
Vojna na Ukrajine
Zelenskyj uviedol, že počas útokov Rusi vo viacerých oblastiach použili približne 500 dronov a 40 rakiet, medzi nimi aj hypersonické strely typu Kinžal. Údery zasiahli energetickú a civilnú infraštruktúru.

Pri rozsiahlom ruskom útoku na Kyjev a jeho okolie v sobotu zahynul najmenej jeden človek a viac ako 25 osôb utrpelo zranenia. Podľa ukrajinských predstaviteľov ostala približne tretina hlavného mesta bez vykurovania, informuje TASR na základe správ svetových agentúr.

Výbuchy otriasali mestom celé hodiny

Útok sa začal v skorých ranných hodinách a pokračoval aj po svitaní. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko na sociálnej sieti Telegram napísal, že tisíce domácností zostali bez vykurovania a elektriny. V súčasnosti je podľa neho viac ako 4000 obytných budov, 187 materských škôl, 138 škôl a 22 sociálnych inštitúcií bez centrálneho vykurovania.

Foto: SITA/AP

Prezident Volodymyr Zelenskyj zdôraznil, že útoky dokazujú, že Rusko nechce ukončiť takmer štyri roky trvajúcu vojnu. „Nechcú ukončiť vojnu a snažia sa využiť každú príležitosť, aby Ukrajine spôsobili ešte väčšie utrpenie a zvýšili tlak na ostatných vo svete,“ povedal. Vyhlásenie zaznelo pred jeho odchodom do Spojených štátov, kde sa v nedeľu stretne s prezidentom Donaldom Trumpom na rokovaniach o pláne na zastavenie ruskej invázie.

