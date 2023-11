Keď zmiešate kolu a Mentos, nastane malá explózia: Toto sa stane, keď túto kombináciu skonzumujete

Nielen deti, ale aj dospelí si radi zaexperimentujú, je to zábavné, ale aj poučné. V rámci jedného z experimentov, ktorý ľudia opakujú donekonečna, stačí hodiť do fľaše koly niekoľko cukríkov Mentos. Netrvá dlho a nastane malá explózia. Mnohí ľudia veria, že presne to sa stane aj v ich žalúdku, ak takúto kombináciu skonzumujú. Ako je to ale v skutočnosti?

Môže človeku explodovať žalúdok?

Ako píše web Science Times, je známe, že vhodenie Mentosu do fľaše s kolou spôsobí náhlu malú explóziu a následný gejzír sódovej peny. Ide o populárny vedecký experiment, ktorý radi zopakujú deti aj dospelí. Na internete sa ale šíri mýtus o ľuďoch, ktorí zomreli po tom, ako jedli Mentos a pili kolu. Hovorí sa, že im napuchol žalúdok a explodoval. To ale nemôže byť vzdialenejšie od pravdy.

Aby ste vytvorili gejzír, musíte do 2-litrovej fľaše koly naraz vhodiť aspoň 5 cukríkov Mentos. Typická dvojlitrová kola obsahuje 12 až 15 gramov rozpusteného oxidu uhličitého, ktorý dodáva nápoju perlivosť. Tento plyn sa snaží uniknúť a vytvoriť bublinky okolo akéhokoľvek nepravidelného povrchu, napríklad okolo cukríkov (nie sú také hladké, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať).

Keď sa pridajú do koly, molekuly oxidu uhličitého sa na ne naviažu. Rozpustený plyn začne vytláčať kvapalinu z nádoby. Stručne povedané, cukríky jednoducho katalyzujú uvoľňovanie plynu z fľaše. Najvyššia zaznamenaná explózia sódovej peny bola 10 metrov. Väčšina ľudí sa domnieva, že čím viac cukríkov sa pridá do koly, tým väčšia a vyššia bude erupcia. Počet cukríkov, ktoré spustia reakciu, je však obmedzený. Rôznymi pokusmi a výskumami sa dospelo k záveru, že ideálny počet je 5 až 7 kusov.

Experiment nie je bez rizík

Konzumácia Mentosu počas pitia koly človeku žalúdok celkom určite neroztrhne, pretože väčšina oxidu uhličitého sa uvoľňuje počas toho, ako človek kolu pije. Deťom a dospelým sa to ale napriek tomu neodporúča skúšať. Pokusy môžu spôsobiť množstvo zdravotných problémov, ktorým je lepšie sa vyhnúť.

Po prvé, súčasné jedenie Mentosu a pitie koly môže predstavovať nebezpečenstvo zadusenia, najmä ak sa konzumujú rýchlo. Môžu vytvoriť lepkavú kombináciu, ktorá dokáže uviaznuť v hrdle, čo môže viesť k ťažkostiam s dýchaním alebo dokonca k uduseniu. Tento experiment môže viesť aj k potenciálnym gastrointestinálnym problémom. Rýchle uvoľňovanie bubliniek oxidu uhličitého môže spôsobiť žalúdočné ťažkosti vrátane vracania. Navyše, experiment ohrozuje aj zubnú sklovinu, vzhľadom na množstvo skonzumovaného cukru.