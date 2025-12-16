Keď úspech priťahuje kritiku: Herečka zo Sľubu sa stala terčom negatívnych komentárov, snaží sa s tým bojovať

Foto: TV Markíza

Jana Petrejová
Seriál Sľub
Ocitla sa pod paľbou kritiky.

Účinkovanie v Sľube ju dostalo do širšieho povedomia verejnosti, otvorili sa jej dvere do šoubiznisu a zároveň jej odštartovala sľubná kariéra. Ako to už býva, keď sú herci často na televíznych obrazovkách, ani mladú herečku neobišla kritika a negatívne komentáre. Ako priznala, nie je to jednoduché. 

Seriálová Zuzana Fraňová si získala množstvo fanúšikov, ktorí si nevedia bez tejto postavy seriálový hit predstaviť. Dokonca sa pre mnohých ľudí stala vzorom a obdivujú ju nielen pre jej talent a dôveryhodné stvárnenie hereckej úlohy, ale tiež pre zovňajšok. A práve tam je ten kameň úrazu, aspoň podľa Adriány Brnčalovej, ako naznačila v rozhovore pre Markízu.

Dôležitý nie je zovňajšok

Sympatická brunetka si uvedomuje veľkú zodpovednosť, ktorú má. Podľa nej by sa k tomu, že je verejne známa a pre mnohých je inšpiráciou, mala správať uvážene. Sama však vidí, ako je to v spoločnosti, a že prvý dojem si často vytvárame na základe výzoru. „Povrchne sa najprv pozeráme na ten zovňajšok, ale to, čo sa skrýva vo vnútri, je oveľa dôležitejšie,“ prízvukovala umelkyňa.

Foto: TV Markíza

Herečka si všíma negatívne reakcie divákov na svoju osobu, no ako naznačila, v ničom to nie je podľa nej spravodlivé. „Ja som si, napríklad, veľakrát prečítala aj na seba kritiku, ako vyzerám, a ja si nemyslím, že je to správne – kritizovať niekoho, keď ho ten daný človek nepozná. Čiže… Je dôležité si všímať práve to, možno, ako sa ten človek cíti v daný moment a či je v poriadku. Možno sa viac pozerať na okolie, byť vnímavejší, lebo to je dôležité. A v dnešnej dobe obzvlášť,“ doplnila Adriána.

Foto: TV Markíza

Spočiatku sa kritike vyhýbala a nečítala ju. Podľa jej slov sa tomu jednoducho bránila, lebo bola presvedčená o tom, že by jej to mohlo na začiatku kariéry ublížiť. Dnes to však berie inak. „Teraz som trochu vyzretejšia a sama som si už na tú kritiku zvykla, lebo ju často zažívam aj na pľaci od svojich kolegov, od režiséra či režisérov. Jednoducho je na mieste a už ju dokážem viac-menej prijať,“ vyšla s pravdou von.

Čo je pre ňu najhoršie?

