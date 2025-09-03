Keď sú nahnevaní, zaraďte radšej spiatočku. Preč od týchto znamení zverokruhu, zlosť z nich robí nepríčetných ľudí

Pokiaľ ide o vyjadrovanie hnevu a frustrácie, správanie ľudí sa môže značne líšiť v závislosti od ich osobnostných čŕt, a tiež znamení zverokruhu. Hoci to nemusí platiť vždy, nadšenci astrológie často nachádzajú vzorce, ktoré rezonujú s ich skúsenosťami. Výsledkom sú znamenia, ktoré majú tendenciu zvyšovať hlas a miestami sa správať agresívne, keď sú rozrušení a niekto ich dostal do vývrtky.
Zlosť a hnev sú úplne normálne prejavy a z času na čas si nimi prejde úplne každý. Zatiaľ čo jeden je nervózny a rozrušený ešte nasledujúci deň a stupňuje sa to uňho, iného to prejde hneď po 5 minútach. Tieto znamenia patria skôr do prvej skupiny ľudí, preto je najlepšie sa im vyhnúť a nechať ich samých. O kom je reč podľa Astrotalk?
Baran
Baran, prvé znamenie zverokruhu, je ovládaný Marsom, planétou agresie a energie. Jedinci v znamení Barana, známi svojou ohnivou a impulzívnou povahou, majú silný sklon kričať, keď sú rozrušení. Rýchlo reagujú a otvorene vyjadrujú svoje emócie a často bez váhania zvyšujú hlas.
Vášnivá a intenzívna osobnosť ich núti vyjadrovať svoje frustrácie, čo dávajú najavo svojmu okoliu. Narodení v znamení Barana majú problém potláčať svoje pocity a ich spontánne výbuchy sú odrazom ich potreby uvoľniť nahromadené napätie.
