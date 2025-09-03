Keď sú nahnevaní, zaraďte radšej spiatočku. Preč od týchto znamení zverokruhu, zlosť z nich robí nepríčetných ľudí

Foto: Image by kues1 on Freepik, Image by stockking on Freepik

Jana Petrejová
Treba počkať, kým ich to prejde.

Pokiaľ ide o vyjadrovanie hnevu a frustrácie, správanie ľudí sa môže značne líšiť v závislosti od ich osobnostných čŕt, a tiež znamení zverokruhu. Hoci to nemusí platiť vždy, nadšenci astrológie často nachádzajú vzorce, ktoré rezonujú s ich skúsenosťami. Výsledkom sú znamenia, ktoré majú tendenciu zvyšovať hlas a miestami sa správať agresívne, keď sú rozrušení a niekto ich dostal do vývrtky. 

Zlosť a hnev sú úplne normálne prejavy a z času na čas si nimi prejde úplne každý. Zatiaľ čo jeden je nervózny a rozrušený ešte nasledujúci deň a stupňuje sa to uňho, iného to prejde hneď po 5 minútach. Tieto znamenia patria skôr do prvej skupiny ľudí, preto je najlepšie sa im vyhnúť a nechať ich samých. O kom je reč podľa Astrotalk?

Foto: Image by drobotdean on Freepik

Baran

Baran, prvé znamenie zverokruhu, je ovládaný Marsom, planétou agresie a energie. Jedinci v znamení Barana, známi svojou ohnivou a impulzívnou povahou, majú silný sklon kričať, keď sú rozrušení. Rýchlo reagujú a otvorene vyjadrujú svoje emócie a často bez váhania zvyšujú hlas.

Vášnivá a intenzívna osobnosť ich núti vyjadrovať svoje frustrácie, čo dávajú najavo svojmu okoliu. Narodení v znamení Barana majú problém potláčať svoje pocity a ich spontánne výbuchy sú odrazom ich potreby uvoľniť nahromadené napätie.

Lev

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Nikdy sa to nemalo stať: Najväčšia národná tragédia za 20 sekúnd pochovala pod betónom 1 500 ľudí, dalo sa tomu zabrániťNikdy sa to nemalo stať: Najväčšia národná tragédia za 20 sekúnd pochovala pod betónom 1 500 ľudí, dalo sa tomu zabrániť
Dcéra sa mu narodila mŕtva, opatroval sestru s rakovinou: Keanu Reeves zažil veľa zlého, má 380-miliónový majetokDcéra sa mu narodila mŕtva, opatroval sestru s rakovinou: Keanu Reeves zažil veľa zlého, má 380-miliónový majetok
Toto je skrytý poklad iba 30 minút od Slovenska. Vyskúšali sme reštauráciu z českého Na nože a plavili sa čarovným areálomToto je skrytý poklad iba 30 minút od Slovenska. Vyskúšali sme reštauráciu z českého Na nože a plavili sa čarovným areálom
Jana pracuje v Nórsku: Za leto sa tu dá zarobiť aj 10-tisíc eur, hodinová mzda je okolo 17 eur. Niekedy pracujem 14 dní v kuseJana pracuje v Nórsku: Za leto sa tu dá zarobiť aj 10-tisíc eur, hodinová mzda je okolo 17 eur. Niekedy pracujem 14 dní v kuse
Najväčšia a najmodernejšia: V „európskom Alcatraze“ natáčali Stranger Things. Bol symbolom teroru, horší ako smrťNajväčšia a najmodernejšia: V „európskom Alcatraze“ natáčali Stranger Things. Bol symbolom teroru, horší ako smrť
Navštívili sme nenápadný skrytý raj: Prezývajú ho slovenské Plitvice, svojou krásou vám vyrazí dychNavštívili sme nenápadný skrytý raj: Prezývajú ho slovenské Plitvice, svojou krásou vám vyrazí dych
Ľudia z prostredia SNM nám popísali atmosféru, ktorá má v inštitúcii vládnuť. Riaditeľka ich tvrdenia popieraĽudia z prostredia SNM nám popísali atmosféru, ktorá má v inštitúcii vládnuť. Riaditeľka ich tvrdenia popiera
Zo žien vyrezával črevá aj maternice, zjedol kus obličky: Mäsiar Jack Rozparovač je záhadou aj po viac ako 100 rokochZo žien vyrezával črevá aj maternice, zjedol kus obličky: Mäsiar Jack Rozparovač je záhadou aj po viac ako 100 rokoch
Lucie bola 18 rokov v sekte z Kutnej Hory: Ak som ochorela, bolo to preto, lebo som neverila. Na toto si dajte pozorLucie bola 18 rokov v sekte z Kutnej Hory: Ak som ochorela, bolo to preto, lebo som neverila. Na toto si dajte pozor
Kamila žije v USA, kde je priemerný plat 5-tisíc eur. Z Bibiany malo zmiznúť viac ako 200 ilustrácií, ministerstvo mlčíKamila žije v USA, kde je priemerný plat 5-tisíc eur. Z Bibiany malo zmiznúť viac ako 200 ilustrácií, ministerstvo mlčí
Zvieratá zhoreli, ruiny z tehál i dreva lietali vzduchom. Explózia prvej sovietskej atómovky zaskočila aj AmeričanovZvieratá zhoreli, ruiny z tehál i dreva lietali vzduchom. Explózia prvej sovietskej atómovky zaskočila aj Američanov
Za 7 eur sme obedovali v ázijskom bistre: Jedlo sme dostali za 6 minút, rozbolelo nás brucho a nedokázali sme ho dojesťZa 7 eur sme obedovali v ázijskom bistre: Jedlo sme dostali za 6 minút, rozbolelo nás brucho a nedokázali sme ho dojesť

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac