Keď Kukurica zabije všetku romantiku: Na LED obrazovke sa objavil valentínsky odkaz, SaS vtipne reaguje

Foto: Facebook: Jana Žitňanská/Zomri

Nina Malovcová
Valentínske posolstvo za 400 000 eur.

Na novom sídle ministerstva obrany, budove prezývanej Kukurica, sa rozsvietila veľkoplošná LED obrazovka v hodnote približne 400 000 eur. Najnovšie na nej svieti valentínsky oznam s nápisom „Láska potrebuje bezpečie. Nezabudnite dnes na vašich milovaných“. Na existenciu a cenu obrazovky sme vás upozornili už dávnejšie.

Panel sa tiahne cez sedem poschodí a je umiestnený priamo na fasáde budovy. Rezort uvádza, že má slúžiť na náborové a reprezentačné účely, teda na prezentáciu ozbrojených síl, štátnych symbolov aj komunikáciu počas sviatkov či oficiálnych návštev.

Satira, irónia aj pochybnosti

Na valentínsky vizuál upozornila aj satirická stránka Zomri, kde sa pod príspevkom okamžite rozprúdila diskusia. Strana Sloboda a Solidarita reagovala ironicky: „Horoskopy nebudú? Váhy čaká zvyšovanie daní, lebo bradatý s eiffelovým si robia z národa srandu a zdroj multigeneračného obohatenia sa.“

Ďalší diskutujúci pridávali podobne ladené komentáre. Objavila sa poznámka „S láskou, vojaci….“, ale aj otázka „To tam naozaj je?“ Niektorí reagovali sarkasticky vetou „S manželkou som v bezpečí.“ či poznámkou „Na jednoduchších to zaberie.“

Zazneli aj úvahy, že situácia pôsobí ako internetový vtip: „Môže ísť o mém, na ktorom je jedna osoba alebo viacerí ľudia a plagát.“ Iní ironicky porovnávali obrazovku so svetoznámymi stavbami „Nooo, super! Kde sa na toto hrabe nejaká trápna Eiffelovka!“

Objavil sa aj výrok „Láska dvojkríža…“ či poznámka „Na obrazovke najvyššie veliteľské posolstvo a nábor do armády bude už brnkačka.“ Časť diskutujúcich vyjadrila aj neistotu, či ide o realitu alebo satiru: „Ja už fakt neviem, čo v tejto krajine je satira a čo nie. Pozriem sa na toto a modlím sa, aby to bola satira, a ona to satira nie je.“

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Mirka pracuje v obchode, prehovorila o samoobslužných pokladniciach: Už na mňa aj kričali, že nebudú…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Budete mať s nimi dokonalého Valentína: 10 skvelých romantických filmov, ktoré si užijú ženy aj muži
Tip na film
Budete mať s nimi dokonalého Valentína: 10 skvelých romantických filmov, ktoré si užijú ženy aj muži
Brutálna mučiaca technika, ktorá fyzicky neublížila: Nahej obeti v plienke odopierali spánok aj 180 hodín
Spánok
Brutálna mučiaca technika, ktorá fyzicky neublížila: Nahej obeti v plienke odopierali spánok aj 180 hodín
Prezidentský palác zverejňuje informácie o zamestnancoch: Nie je to dobrý nápad, hovorí bezpečnostný analytik
Prezidentský palác zverejňuje informácie o zamestnancoch: Nie je to dobrý nápad, hovorí bezpečnostný analytik
Slovensko je hladné po diskontoch, do apríla pribudnú ďalšie štyri predajne. Šéfa Woolworthu náš trh neprekvapil
Obchodné reťazce
Slovensko je hladné po diskontoch, do apríla pribudnú ďalšie štyri predajne. Šéfa Woolworthu náš trh neprekvapil
Marek cestuje po svete na motorke: V mnohých moslimských krajinách žijú skvelí ľudia. V Iraku sme nemuseli minúť ani cent
Marek cestuje po svete na motorke: V mnohých moslimských krajinách žijú skvelí ľudia. V Iraku sme nemuseli minúť ani cent
V Na nože im pomáhal Martin Novák, dnes sa v nich nenajete. Po šou skončilo už 8 reštaurácií
Na nože
V Na nože im pomáhal Martin Novák, dnes sa v nich nenajete. Po šou skončilo už 8 reštaurácií
Pil fľašu vodky denne, pri vpichovaní steroidov kričal, že miluje drogy. Robbie Williams bol pre ľudí iba zlý vtip
Pil fľašu vodky denne, pri vpichovaní steroidov kričal, že miluje drogy. Robbie Williams bol pre ľudí iba zlý vtip
Skupinu Brat za Brata netreba podceňovať: Ak sa zmení vláda, bude prioritne rozpracovaná, vraví Bátor
Jeffrey Epstein
Skupinu Brat za Brata netreba podceňovať: Ak sa zmení vláda, bude prioritne rozpracovaná, vraví Bátor
Našli sme nového kráľa série? Zaplatili sme 50 eur, boli sme v bistre Zetko z novej časti Na nože
Na nože
Našli sme nového kráľa série? Zaplatili sme 50 eur, boli sme v bistre Zetko z novej časti Na nože
Farmaceutka: Superchrípka nie je nebezpečnejšia. Liečba je rovnaká ako pri bežnej chrípke, očkujte sa
Zdravie
Farmaceutka: Superchrípka nie je nebezpečnejšia. Liečba je rovnaká ako pri bežnej chrípke, očkujte sa
Mirka pracuje v obchode, prehovorila o samoobslužných pokladniciach: Už na mňa aj kričali, že nebudú robiť za mňa
Obchodné reťazce
Mirka pracuje v obchode, prehovorila o samoobslužných pokladniciach: Už na mňa aj kričali, že nebudú robiť za mňa
Gynekológ meral 155 cm a ženám striekal žieraviny do maternice: Z orgánov krvácali, chcel ich tak sterilizovať
Gynekológ meral 155 cm a ženám striekal žieraviny do maternice: Z orgánov krvácali, chcel ich tak sterilizovať

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac