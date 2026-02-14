Keď Kukurica zabije všetku romantiku: Na LED obrazovke sa objavil valentínsky odkaz, SaS vtipne reaguje

Na novom sídle ministerstva obrany, budove prezývanej Kukurica, sa rozsvietila veľkoplošná LED obrazovka v hodnote približne 400 000 eur. Najnovšie na nej svieti valentínsky oznam s nápisom „Láska potrebuje bezpečie. Nezabudnite dnes na vašich milovaných“. Na existenciu a cenu obrazovky sme vás upozornili už dávnejšie.
Panel sa tiahne cez sedem poschodí a je umiestnený priamo na fasáde budovy. Rezort uvádza, že má slúžiť na náborové a reprezentačné účely, teda na prezentáciu ozbrojených síl, štátnych symbolov aj komunikáciu počas sviatkov či oficiálnych návštev.
Satira, irónia aj pochybnosti
Na valentínsky vizuál upozornila aj satirická stránka Zomri, kde sa pod príspevkom okamžite rozprúdila diskusia. Strana Sloboda a Solidarita reagovala ironicky: „Horoskopy nebudú? Váhy čaká zvyšovanie daní, lebo bradatý s eiffelovým si robia z národa srandu a zdroj multigeneračného obohatenia sa.“
Ďalší diskutujúci pridávali podobne ladené komentáre. Objavila sa poznámka „S láskou, vojaci….“, ale aj otázka „To tam naozaj je?“ Niektorí reagovali sarkasticky vetou „S manželkou som v bezpečí.“ či poznámkou „Na jednoduchších to zaberie.“
Zazneli aj úvahy, že situácia pôsobí ako internetový vtip: „Môže ísť o mém, na ktorom je jedna osoba alebo viacerí ľudia a plagát.“ Iní ironicky porovnávali obrazovku so svetoznámymi stavbami „Nooo, super! Kde sa na toto hrabe nejaká trápna Eiffelovka!“
Objavil sa aj výrok „Láska dvojkríža…“ či poznámka „Na obrazovke najvyššie veliteľské posolstvo a nábor do armády bude už brnkačka.“ Časť diskutujúcich vyjadrila aj neistotu, či ide o realitu alebo satiru: „Ja už fakt neviem, čo v tejto krajine je satira a čo nie. Pozriem sa na toto a modlím sa, aby to bola satira, a ona to satira nie je.“
