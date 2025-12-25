Keď cukor prevezme kontrolu: Čo robiť podľa odborníka, ak sme to s jedlom počas Štedrej večere prehnali

Medovníky, linecké koláčiky, vanilkové rožky, k tomu kapustnica, vyprážané rybie filé a zemiakový šalát. Možno vyhlásiť, že Štedrý večer je pre cukor tým najbohatším dňom v roku a málokto mu dokáže odolať. Výčitky sa často dostavia, ak nie hneď, tak určite na druhý deň, spolu s pocitom ťažoby, nafúknutým bruchom či únavou, ktorá sa s vianočnou pohodou veľmi nezhoduje.
Dobrou správou je, že jedna večera s väčším množstvom cukru a tukov telo príliš neovplyvní. Ak sa však chcete cítiť lepšie, môžete pre to niečo urobiť. Namiesto paniky, prísnych zákazov či hladovania existujú jednoduché a rozumné kroky, ktoré pomôžu telu dostať sa späť do rovnováhy. Čo teda robiť, ak sme to s cukrom na Štedrý večer trochu prehnali – a ako si sviatky užiť bez zbytočných výčitiek podľa výživového poradcu Ing. Libora Javra?
Jedlá, ktoré najviac zaťažia
V prvom rade pocit viny telu vôbec nepomôže. Navyše, stres zvyšuje hladinu kortizolu, ktorý môže chuť na sladké ešte viac zhoršiť. Ak sa rozhodnete dopriať si a nepozerať na obsah taniera pred sebou, pokojne si to dovoľte. Snahu o zdravší životný štýl to nenaruší, teda v prípade, ak aj ďalšie dni nebudete hodovať. Jedno je však isté, vaše telo bude mať plné ruky práce hlavne s určitými pokrmami.
„Najťažšie na trávenie sú viaczložkové tukové potraviny ako majonézový šalát a kapustnica plná údenín. Organizmus musí spracovávať ťažké tuky a plus su prepletené cez kapustu, cibuľu, cesnak, papriku a tie sú tak isto veľmi zložité na spracovanie, čím veľmi zaťažujú trávenie,“ upozornil pre interez.sk odborník na výživu, ktorý potvrdil, že sa treba sústrediť na jednu vec. „Po štedrovečernej večeri je dôležité podporiť trávenie a neprepadať výčitkám,“ pokračoval.
A ako to teda napraviť a čo treba podniknúť, aby sme sa cítili o poznanie lepšie? „Pomôže ľahká prechádzka, dostatok vody, môže byť aj bublinková alebo bylinkový čaj na trávenie. Výborné sú mäta, fenikel a rumanček, ktoré podporia hydratáciu a prirodzené vylučovanie odpadových látok. Pomôžu nakopnúť tráviace žalúdočné štavy,“ radí nutričný špecialista.
