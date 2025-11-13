Každý piaty absolvent má problémy s hľadaním práce: Títo študenti sú výnimkou, až 90 % z nich sa zamestná hneď po škole

Vyštudovať vysokú školu bolo kedysi automaticky zárukou lepšej práce. Dnes to však už neplatí. Podľa údajov Ústredia práce SR bolo v lete 2024 na Slovensku evidovaných vyše 7 000 čerstvých absolventov, ktorí si hľadali zamestnanie. Zároveň až každý štvrtý vysokoškolák pracuje mimo svoj odbor alebo na pozícii, kde by stačilo stredoškolské vzdelanie.
Nezamestnanosť na Slovensku síce dlhodobo klesá (v roku 2024 sa pohybovala pod 4 percentami), no medzi mladými je situácia iná. Mnohí po škole narážajú na realitu, v ktorej nestačí mať diplom. Potrebujú niečo navyše: prax, kontakty, sebavedomie a jazyk.
Prečo sa študenti po škole strácajú
Dôvodov, prečo sa mladí po štúdiu nevedia okamžite zaradiť do pracovného života, je viacero. Mnohé vysoké školy stále stavajú na teórii, ktorá má len minimálne prepojenie s praxou. Projekty, tímová práca či priamy kontakt s firmami bývajú skôr výnimkou.
Podľa OECD majú síce ľudia s terciárnym vzdelaním stále menšiu šancu zostať nezamestnaní ako tí bez vysokej školy (iba 2,8 %), no kľúčové nie je, či máš titul, ale z akej školy pochádzaš a čo ti naozaj dala. Na trhu práce dnes nerozhoduje len vedomosť, ale aj schopnosť rozmýšľať, argumentovať, tvoriť a komunikovať. A to sú presne zručnosti, ktoré tradičný školský systém často rozvíja len okrajovo.
Táto škola to robí inak
V čase, keď väčšina absolventov ešte len posiela prvé životopisy, existujú školy, ktorých študenti majú už v momente promócie naplánovanú kariéru. Jednou z nich je University of New York in Prague (UNYP) – medzinárodná vysoká škola, kde sa americký systém vzdelávania stretáva s európskou tradíciou.
UNYP je výnimočná najmä v tom, že až 90 % jej absolventov sa zamestná do niekoľkých týždňov po skončení štúdia.
Prečo UNYP vyčnieva: štúdium ako z amerického filmu
Na rozdiel od tradičných modelov vysokoškolského vzdelávania v strednej Európe, UNYP funguje skôr ako menšia americká univerzita, kde nejde len o prednášky, ale aj o komunitu, skúsenosť, networking a osobný rast.
Medzi kľúčové prvky patria:
- výučba v angličtine, medzinárodný tím profesorov
- študenti z viac ako 60 krajín sveta
- kluby, mimoškolské aktivity, športové a kultúrne príležitosti
- menšie skupiny, dôraz na praktické projekty, stáže a reálne firemné väzby
- robustný „Career Office“, sieť partnerov v Prahe a po celom svete.
Z prednášky rovno do praxe
UNYP vedie študentov najmä k praktickému uplatneniu. Počas semestra riešia reálne zadania pre firmy, absolvujú stáže a majú priamy kontakt s ľuďmi z praxe. Absolventi tak odchádzajú s reálnymi skúsenosťami a so sieťou kontaktov, nielen s diplomom v ruke.
Navyše umožňuje získať dvojitý titul – americký aj európsky. V praxi to znamená, že diplom má medzinárodnú platnosť a otvára dvere do spoločností po celom svete. Drvivá väčšina absolventov sa po škole nestratí, ale okamžite si nájde uplatnenie v medzinárodných firmách či start-upoch.
Študenti si môžu vybrať z bakalárskych odborov ako Business Administration, Communication & Media, Psychology, International Relations či Information Technology. Po skončení bakalára môžu pokračovať v magisterskom alebo MBA programe, pričom všetky programy sa vyučujú v angličtine.
Kúsok Ameriky v srdci Európy
Dnes už nemusíš cestovať za oceán kvôli vysokoškolskému štúdiu, ktoré ťa núti rozmýšľať, diskutovať a posúvať svoje hranice. UNYP vytvára v Prahe komunitu mladých ľudí z celého sveta, kde sa budujú priateľstvá, ale aj kariéry. Nie sú to len nudné prednáškové sály, ale miesto, kde si profesori pamätajú tvoje meno a kde sa z prednášky môžeš dostať rovno na stáž. Miesto, kde sa štúdium mení na sebavedomie, kontakty a skúsenosť.
Prečítaj si viac o štúdiu na University of New York in Prague na www.unyp.cz.
