Kauza vraždy novinára Jána Kuciaka sa bude pojednávať odznova. Stane sa tak už koncom januára

Kauza vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka sa má na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku začať odznova pojednávať 26. januára 2026. Pre TASR to potvrdil právny zástupca poškodených Peter Kubina. Upozornil na to Denník N.
Správu budeme aktualizovať.
