Kauza okolo Eurovízie pokračuje: Ďalšia krajina hlási bojkot. Prekáža jej účasť Izraela

Tomáš Mako
TASR
Izraelsko-palestínsky konflikt
Svoje stiahnutie zo súťaže oznámili ešte minulý týždeň ďalšie štyri krajiny

Islandská štátna televízia v stredu oznámila, že bude bojkotovať budúci ročník speváckej súťaže Eurovízia (Eurovision Song Contest). Island sa tak stal piatou krajinou, ktorá sa z podujatia stiahla po tom, ako minulý týždeň dostal Izrael povolenie na účasť v tejto súťaži.

TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Svoje stiahnutie zo súťaže oznámili ešte minulý týždeň Španielsko, Holandsko, Írsko a Slovinsko po stretnutí s organizátormi súťaže.

Islandský verejnoprávny televízny vysielateľ RÚV v stredu po zasadnutí svojho predstavenstva oznámil, že „sa rozhodla nezúčastniť na súťaži Eurovision Song Contest vo Viedni v Rakúsku“ v roku 2026.

„Predstavenstvo RÚV tiež požiadalo EBU, aby bola (izraelská štátna televízia) KAN vylúčená zo súťaže,“ uviedla islandská televízia.

„Vzhľadom na verejnú diskusiu v tejto krajine a reakcie na rozhodnutie EBU, ktoré bolo prijaté minulý týždeň, je jasné, že účasť RUV v Eurovízii nevyvolá radosť ani mier,“ dodala televízna stanica.

Súvisí to s humanitárnou situáciou v Pásme Gazy, kde od 10. októbra platí prímerie medzi palestínskym militantným hnutím Hamas a Izraelom. Tento konflikt vyvolal masívny útok Hamasu 7. októbra 2023 na juh Izraela.

