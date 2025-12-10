Celoštátna pátracia akcia: Jachta, ktorá vyplávala z Izraela, zmizla počas búrky

Ilustračná foto: Unsplash (Marcus Woodbridge)

Tomáš Mako
SITA
Zmiznutie jachty súvisí s príchodom búrky, ktorá priniesla silné dažde a prudký vietor po celej krajine.

Aktualizácia o 18:45 – Izraelská jachta, ktorá sa stratila v búrlivých vodách Stredozemného mora na ceste do Grécka, sa našla po tom, čo Cyprus spustil celoštátnu pátraciu a záchrannú operáciu, informovali v stredu cyperské médiá. Verejnoprávna televízia CyBC uviedla, že štvorčlenná mužská posádka je v dobrom zdravotnom stave a nepotrebuje pomoc. Jachta sa po problémoch s motorom vracala pod plachtami do prístavu v izraelskom meste Haifa.

Pôvodný článok – Cyprus spustil celonárodnú pátraciu a záchrannú operáciu po tom, čo jachta, ktorá vyplávala z Izraela pred viac ako týždňom, zmizla počas búrky pri tomto stredomorskom ostrove. Spoločné koordinačné centrum záchrany (JRCC) uviedlo, že pátranie bolo spustené v utorok s cieľom nájsť plavidlo, ktoré vyplávalo 2. decembra smerom na grécky ostrov Kréta.

Dva dni bez polohy

Posledná známa poloha jachty bola zaznamenaná 8. decembra neďaleko Cypru, približne 165 kilometrov od pobrežného mesta Pafos, uviedlo JRCC v stanovisku. Cyprus spravuje jednu z najväčších pátracích a záchranných oblastí vo východnom Stredomorí a často koordinuje operácie s okolitými štátmi. Úrady uviedli, že v závislosti od poveternostných podmienok a aktualizovaných informácií môžu byť nasadené ďalšie zdroje.

Zmiznutie jachty súvisí s príchodom búrky Byron, ktorá priniesla silné dažde a prudký vietor po celom Cypre. Búrka spôsobila výrazné komplikácie vo východnom Stredomorí, čo sťažuje viditeľnosť a pátracie operácie. JRCC uviedlo, že pátranie bude pokračovať „tak dlho, ako bude potrebné“.

