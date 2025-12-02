Expert na hypotéky: Ľudia preplácajú úvery aj o stovky eur mesačne, ktoré vedia ušetriť. Pozor na kreditky či hazard

Foto: Archív Ľ.P./Profimedia

Jakub Baláž
"Slováci často podceňujú dôležitosť bonity. Veľa ľudí si neuvedomuje, že dve pôžičky a kreditka ich môžu vyradiť," hovorí v rozhovore odborník na hypotéky Ľubomír Pocsik.

Výraznejší nárast dopytu po amerických hypotékach, problém pasivity pri optimalizácii úverov či dôležitosť bonity klientov pri žiadostiach o úvery. Všetky tieto otázky patria medzi najhorúcejšie témy vo finančnom a realitnom svete. Viac svetla nám do tejto problematiky priniesol expert na hypotéky Ľubomír Pocsik.

Hypotekárny segment aj v posledných mesiacoch preukázal to, že je pomerne dynamický a vplyvom viacerých faktorov sa stali trendom takzvané americké hypotéky, respektíve bezúčelové úvery. Slováci o ne začali vo väčšej miere žiadať a následne ich využívať.

Ako pre interez priblížil Pocsik, špecialisti aktuálne evidujú dvojciferný nárast dopytu, pričom dôvodov je hneď niekoľko. „Keďže pri americkej hypotéke klienti nemusia dokladovať účel, je jej využitie pre nich často jednoduchšie a pohodlnejšie,“ dodal. Okrem toho sme v rozhovore prebrali aj preplácanie úverov kvôli pasivite, ale tiež problematiku bonity klientov a ich posudzovanie bankami.

Čomu pripisujete trend zvýšeného dopytu po amerických hypotékach?

V poslednom období vidíme dvojciferný nárast dopytu po amerických, respektíve bezúčelových hypotékach. Dôvodov je viacero – jeden z nich je, že klienti hľadajú spôsob, ako znížiť svoje náklady na dlhy. Mnohí majú spotrebné úvery, kreditky či refinancované pôžičky, kde sú úrokové sadzby 8 – 15 %.

Ďalším aspektom je diverzifikovanie majetku prostredníctvom investície do nehnuteľností v zahraničí. Aktuálny trend môžeme do veľkej miery pripísať aj tomuto, keďže množstvo projektov sa v takýchto prípadoch kupuje takzvane off-plan, teda z papiera. Tieto projekty majú nejaký splátkový kalendár a práve na začiatok vedia klienti využiť americkú hypotéku, kde sa ale, samozrejme, zakladá slovenská nehnuteľnosť. Zvyšnú časť potom vedia dofinancovať hypotékou v konkrétnej krajine, napríklad v Dubaji.

Off-plan kúpa nehnuteľnosti je spôsob nadobudnutia bytu alebo domu ešte pred jeho dokončením, často len na základe projektovej dokumentácie, vizualizácií a plánov. Kupujúci si tak rezervuje budúcu nehnuteľnosť v čase, keď stavba ešte fyzicky neexistuje alebo je len v úvodných fázach výstavby.

Americká hypotéka je síce bezúčelová, no úročenie je výrazne nižšie ako pri spotrebných úveroch. Ľudia vnímajú, že je lepšie mať jednu konsolidovanú splátku – tá je bezpečnejšia, prehľadnejšia a často aj lacnejšia, ako viacero rôznych iných splátok a úverov.

Na čo najčastejšie využívajú klienti tento druh hypotéky?

Ako už bolo spomenuté, sú to práve investície v zahraničí, optimalizovanie existujúcich úverov, ale tiež rekonštrukcia, stavebné činnosti či vyrovnanie majetkových pomerov pri rozvodoch. Keďže pri americkej hypotéke klienti nemusia dokladovať účel, je jej využitie pre nich často jednoduchšie a pohodlnejšie.

V akých prípadoch by ste takýto úver odporúčali využiť? Naopak, kedy by ste si americkú hypotéku určite nebrali?

Určite odporúčam využiť ju na veci, ktoré boli spomenuté v predchádzajúcich otázkach – investícia do nehnuteľností, optimalizácia úverov či stavebné činnosti.

Foto: Archív Ľ.P.

Naopak, takýto úver neodporúčam v prípade, ak klient disponuje finančnými prostriedkami a ide iba o takzvanú rezervu. Ďalej, ak má niekto napätý rodinný rozpočet a takýto dlhodobý záväzok by predstavoval riziko, prípadne ak chce klient financovať krátkodobú spotrebu typu elektronika, dovolenky a podobne.

Stretávate sa aj s takýmito prípadmi?

Bohužiaľ, áno. My Slováci sme stále takí, že si na veci ako elektronika či dovolenka požičiavame z banky. To je ale skôr prípad spotrebných úverov, nie americkej hypotéky.

Aká je v súčasnosti vo všeobecnosti situácia na trhu s úvermi?

Ak by som to zhrnul, nachádzame sa v období postupnej stabilizácie. Úrokové sadzby sa pri štandardných hypotékach pohybujú okolo troch percent, dopyt po úveroch mierne rastie a banky síce posudzujú klientov striktne, no nie neprimerane. Pre bonitných klientov je dnes oveľa jednoduchšie získať financie, ako pred pár rokmi.

Prečo Slováci preplácajú svoje záväzky? Čo je potrebné urobiť, aby to tak nebolo a koľko vedia ľudia v praxi ušetriť?

