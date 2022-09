Kanadský premiér čelí kritike. Pred pohrebom Alžbety II. spieval v hoteli hit od kapely Queen

Úrad kanadského premiéra Justina Trudeaua obhajuje jeho konanie dva dni pred pohrebom kráľovnej Alžbety II. Videozáznam ho zachytil ako spieva pri klavíri v londýnskom hoteli. TASR správu prevzala z webovej stránky stanice BBC.

Kanadský premiér spieva skladbu Bohemian Rhapsody od britskej skupiny Queen. Záznam bol vytvorený v sobotu 17. septembra v hoteli Corinthia v Londýne.

I actually love a good piano bar. Haven’t gone to one since before COVID, this reminds me I should check one out near me.

PM at the Savoy in London last night singing a little Queen….for the Queen… pic.twitter.com/yyCxIRAbJl

— Brian Lilley (@brianlilley) September 19, 2022