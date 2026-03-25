Surovú placentu pila v smoothies: Nikola Weiterová šokuje priznaním, zapojil sa aj jej partner

Svojím osobným rozhodnutím ukázala, že materstvo môže mať mnoho podôb a nie vždy zapadá do zaužívaných predstáv.
Nikola Weiterová porodila teraz v marci svoju vytúženú dcérku, čím poriadne prekvapila verejnosť, a krátko nato prišla s ďalším priznaním, ktoré mnohých zaskočilo. So svojou skúsenosťou so skonzumovaním vlastnej placenty sa podelila bez príkras na Instagrame a ukázala pohľad na obdobie po pôrode, ktorý je pre niekoho prirodzený, no pre iných stále nepochopiteľný.
Učinila vedomé rozhodnutie po pôrode
„Skonzumovala som svoju PLACENTU – surovú! Áno… čítaš správne. Od úplného momentu, keď som porodila, som sa rozhodla uctiť svoje telo tým najprirodzenejším spôsobom,“ uviedla. Nikola priznala, že to nebolo žiadne spontánne rozhodnutie, ale krok, nad ktorým mala jasno a ktorý vnímala ako prirodzenú súčasť svojej vlastnej cesty materstvom. „Nebolo to náhodné, bolo to zámerné,“ dodala.
Prezradila tiež, že do celého procesu sa zapojil aj jej partner, ktorý jej placentu pripravil krátko po pôrode. „Tú istú noc môj partner pripravil moju placentu a každý ďalší deň mi z nej pridával raw kúsok do smoothies s mliekom a bobuľovým ovocím, až kým sa celá nespotrebovala. Trvalo to približne 9 dní,“ opísala.
