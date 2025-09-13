Jeseň prichádza v plnej sile: Rútia sa k nám búrky, teploty spadnú na 15 °C. Zíde sa vám pršiplášť a gumáky

Ilustračná foto: Unsplash

Nina Malovcová
Studený front pokazí predĺžený víkend, meteorológovia vydali varovania.

Predĺžený víkend, ktorý mal patriť oddychu a posledným letným výletom, sa zmení na boj s rozmarmi počasia. Do našej oblasti dorazil studený front a spolu s ním vlna búrok, ktorú vystriedajú vytrvalé dažde. Meteorológovia už vydali výstrahy a upozorňujú, že pokojný víkend pod holým nebom nás rozhodne nečaká.

Ako informuje portál iMeteo, studený front so sebou prináša príliv teplého a vlhkého vzduchu, ktorý vytvára doslova výbušné prostredie pre vznik búrok. Tie sa môžu objaviť už v priebehu sobotného popoludnia a večera a sprevádzať ich má výrazná blesková aktivita aj lejak.

Búrky sa rozbehnú už dnes

Sobota sa začala relatívne pokojne a na západe sa miestami obloha vyjasnila. To však bola len krátka prestávka. Už popoludní sa začnú tvoriť búrky, ktoré budú najsilnejšie vo večerných hodinách a môžu pretrvať až do noci. Meteorológovia upozorňujú na intenzívny dážď a silné výboje, ktoré potešia lovcov búrok, no pre väčšinu ľudí budú znamenať skôr problémy.

Búrkami to nekončí. Po prechode studeného frontu sa k nám dostane tlaková níž, ktorá už počas nedele spôsobí vytrvalé zrážky. Na mnohých miestach Slovenska môže ísť o veľmi intenzívne lejaky s rizikom lokálnych povodní a komplikácií v doprave.

Ilustračná foto: TASR/AP

Meteorológovia zo SHMÚ dnes očakávajú veľkú, miestami prechodne zmenšenú oblačnosť. Prehánky alebo búrky sa vyskytnú ojedinele, no na západe a v Žilinskom kraji aj častejšie. Najvyššia denná teplota sa bude pohybovať medzi 18 až 23 °C, na juhu a východe môže vystúpiť až na 25 °C. Na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 14 °C. Vietor bude prevažne slabý, na juhozápade juhovýchodný do 20 km/h. Očakávané množstvo zrážok je do 5 mm, pri búrkach ojedinele až 20 mm.

Nedeľa prinesie ochladenie

V nedeľu od západu postúpi ďalší studený front. Počas dňa bude oblačno až zamračené, v noci na východe a podvečer na západe sa oblačnosť môže prechodne zmenšiť. Prehánky alebo dážď sa však postupne rozšíria na celé územie a miestami prinesú aj výdatné zrážky, ojedinele sa pridajú búrky.

Ilustračná foto: Unsplash

Najnižšia nočná teplota klesne na 18 až 13 °C, v údoliach ojedinele na 11 °C. Najvyššia denná teplota dosiahne 15 až 20 °C, na Zemplíne miestami okolo 22 °C. Vietor bude najskôr juhovýchodný do 20 km/h, no v západnej polovici sa cez deň zmení na západný až severozápadný s rýchlosťou 10 až 30 km/h. Na juhozápade môžu nárazy dosiahnuť až 50 km/h a na horách nad pásmom lesa sa očakáva prechodne prudký až búrlivý vietor.

Výstrahy a odporúčania

Aj keď pôvodné varovanie pred búrkami bolo stiahnuté, odborníci upozorňujú, že počasie sa môže rýchlo zmeniť. Krátkodobé modely stále naznačujú riziko búrok aj intenzívneho dažďa. To znamená, že plány na víkend vonku treba zvážiť a pripraviť sa na to, že namiesto slnka nás čakajú blesky, výdatné zrážky a výrazné ochladenie.

