Jeseň klope na dvere: Po slnečnom piatku príde obrat v počasí. Víkend prinesie búrky a teploty klesnú pod 20 °C

Foto: TASR - Jakub Kotian

Nina Malovcová
Dnes si ešte užijete aké-také teplo, no nedeľa už prinesie typickú jeseň.

Slovensko má pred sebou víkend, ktorý ukáže, aké nevyspytateľné vie byť počasie na prelome leta a jesene. Piatok bude ešte slnečný a príjemne teplý, sobota prinesie viac oblakov a miestami aj búrky a v nedeľu sa už citeľne ochladí.

Podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) môžeme očakávať prechod od stabilnejšieho počasia k vlne dažďa a vetra. Piatok patrí vyššiemu tlaku vzduchu, sobotu ovplyvní frontálna vlna od západu a nedeľa už bude v znamení príchodu studeného frontu.

Piatok ešte patrí letu

Dnes sa nad našou oblasťou nachádza nevýrazné pole vyššieho tlaku vzduchu, ktoré prináša prevažne slnečné počasie. Obloha bude väčšinou jasná až polojasná, miestami sa tvorí oblačnosť a len ojedinele sa vyskytnú prehánky. Ráno komplikovala dohľadnosť hmla a nízka oblačnosť, na viacerých miestach znížila viditeľnosť pod 100 metrov.

Ilustračná foto: Needpix

Najvyššia denná teplota vystúpi na 22 až 27 °C, na severe sa bude pohybovať len okolo 19 až 21 °C. Vo výške 1500 metrov sa očakáva približne 15 °C. Zrážky dnes nepresiahnu 3 mm a vietor bude slabý alebo bezvetrie.

SHMÚ dnes vydal výstrahy prvého stupňa pred hmlou, ktoré sa týkali najmä Banskobystrického, Košického, Prešovského a Žilinského kraja. Viditeľnosť tam klesala pod 50 metrov a jazdu to výrazne sťažovalo.

Sobota ukáže inú tvár

Sobota prinesie polooblačné až oblačné počasie. Najmä na západnom a strednom Slovensku sa počas dňa pridajú prehánky a lokálne aj búrky. Ráno treba opäť počítať s hmlou. Nočné teploty klesnú na 16 až 11 °C, v údoliach môže byť aj okolo 9 °C.

Počas dňa sa ešte oteplí na 22 až 27 °C, no sever Slovenska zostane chladnejší s maximami okolo 19 až 21 °C. Väčšina zrážok nepresiahne 5 mm, no pri búrkach môžu byť úhrny vyššie. Vietor sa zmení na juhovýchodný až južný a popoludní miestami zosilnie.

Nedeľa prinesie prvý jesenný dych

Záver víkendu už bude v znamení studeného frontu. Počasie sa zmení na oblačné až zamračené, na väčšine územia sa očakáva dážď alebo prehánky a ojedinele aj búrky. Ochladenie sa bude šíriť od severu. Nočné teploty sa budú pohybovať medzi 17 až 12 °C, v údoliach okolo 10 °C.

Foto: TASR – Adriána Hudecová

Denné maximá sa zastavia na 16 až 21 °C, len juhovýchod Slovenska môže mať ešte okolo 23 °C. Zrážky prinesú 5 až 15 mm vody, pri búrkach aj viac. Vietor sa otočí na západný až severozápadný a popoludní zosilnie, v nárazoch môže dosiahnuť 30 až 40 km/h.

Ak si chcete ešte vychutnať posledný nádych leta, urobte tak dnes. Sobota bude premenlivá, s oblakmi a občasnými búrkami, no stále príjemne teplá. V nedeľu však treba počítať už s dažďom, vetrom a citeľne nižšími teplotami. Slovensko sa tak rozlúči s letom a otvorí dvere jeseni.

