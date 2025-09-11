Deje sa niečo strašné, odborníci majú vážne obavy: Významný cyklus v oceáne sa po dekádach prerušil

Ilustračná foto: National Archives at College Park - Still Pictures, Public domain, via Wikimedia Commons

Michaela Olexová
Príroda je v mnohom zázračná – akoby presne vedela, čo tento svet potrebuje.

Predstavte si život v Panamskom zálive a chvíľu, keď sa z hlbín oceánu každý rok vynoria studené, na živiny bohaté vody. Tento cyklus, známy ako „upwelling“, pôsobí takmer magicky a je vysoko predvídateľný. Od decembra do apríla prináša novú výživu, čo sa prejavuje sezónnym stúpaním hladiny aj rozkvetom chlorofylu – jasným znakom, že život prekvitá. Takto to fungovalo po celé štyri desaťročia pozorovaní. Až do roku 2025, keď sa kolobeh po prvý raz prerušil.

Správu priniesli vedci zo Smithsonovho tropického výskumného inštitútu. Rok 2025 porovnali s obrovským archívom dát – so satelitnými snímkami, s pobrežnými meraniami teplôt aj údajmi z výskumnej lode Eugen Seibold.

Ako uvádza IFL Science, signály prosperujúceho ekosystému boli v roku 2025 mimoriadne slabé – niektoré dokonca úplne zmizli. Napríklad, spomínané koncentrácie chlorofylu klesli na alarmujúco nízke hodnoty. Vedci sa preto domnievajú, že po prvý raz v živej pamäti Panamský záliv nedostal svoju každoročnú dávku studenej vody.

La Niña, vietor a vážne dôsledky

Domnievajú sa, že za anomáliou môže stáť vietor, ktorý bol v regióne slabší, kratší a menej častý ako zvyčajne.

„Pravdepodobne to súvisí s polohou Intertropickej konvergečnej zóny (ITCZ) počas obdobia La Niña v rokoch 2024/2025, hoci mechanizmy zostávajú nejasné,“ vysvetľujú ďalej vedci.

Ilustračná foto: Unsplash

Dôsledky by mohli byť vážne. Chladné vody chránia koralové útesy a „upwelling“ je kľúčový pre populácie rýb. Sezónny prílev živín podporuje rast fytoplanktónu a mikroskopických rastlín, od ktorých závisí celý potravinový reťazec. Ak tento prísun ustane, ohrozené sú nielen morské tvory, ale aj pobrežné komunity, pre ktoré sú ryby zdrojom obživy aj príjmov.

Nezodpovedaná zostáva jedna dôležitá otázka: či bol rok 2025 iba jednorazovou anomáliou, alebo ide o znepokojujúci začiatok niečoho nového.

„Či udalosť z roku 2025 signalizuje prvý z budúcich zlyhaní upwellingu, si vyžaduje ďalšie skúmanie – prostredníctvom rozšíreného monitorovania, prediktívneho modelovania a cieleného výskumu interakcií medzi oceánografiou, ekológiou a závislosťou ľudí od tropických upwellingových systémov,“ uzatvára štúdia publikovaná v Proceedings of the National Academy of Sciences.

