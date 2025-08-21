Jeseň klope na dvere, nezabudnite si dáždnik: Pred lejakmi sa dnes neskryjete, ochladenie zasiahne celé Slovensko

Leto sa s nami lúči vo veľkom štýle. Posledné dni sme si užívali tropické teploty, no už dnes sa situácia dramaticky mení. Studený front, ktorý postupuje cez naše územie, prinesie výrazné ochladenie, výdatné zrážky aj búrky. Meteorológovia upozorňujú, že lokálne môže spadnúť až 80 mm dažďa, čo môže spôsobiť aj zdvihnutie vodných tokov.
Podľa portálu iMeteo za náhly obrat môže studený front, na ktorom sa prehĺbilo niekoľko tlakových níží. Jedna z nich sa nachádza priamo nad západným Slovenskom a ďalšia sa prehlbuje nad Jadranom. Práve tie sú dôvodom, prečo dnes a v noci zažijeme dve vlny intenzívnych zrážok.
Dve hlavné vlny zrážok zasiahnu celé Slovensko
Prvá vlna dažďa dorazí už v dopoludňajších hodinách. Západ krajiny zasiahne vytrvalý dážď, zatiaľ čo na severe a východe sa môžu objaviť aj búrky. Druhá vlna príde večer, keď k nám dorazí rozsiahle zrážkové pole spojené s tlakovou nížou postupujúcou z Jadranu cez Maďarsko. Výsledkom bude upršaná noc s intenzívnym lejakom, ktorý sa pretiahne až do zajtrajšieho poludnia.
Najvýdatnejšie zrážky meteorológovia očakávajú v centrálnej časti Slovenska od hraníc Trenčianskeho kraja cez Nízke Tatry až po severovýchod. V týchto oblastiach môže spadnúť viac ako 50 mm zrážok, na návetriach hôr dokonca až 80 mm.
Platia výstrahy
Slovenský hydrometeorologický ústav upozorňuje, že dážď sa vo štvrtok môže vyskytnúť na celom Slovensku. Platí preto výstraha prvého stupňa pre celé územie.
Od 10.00 h až do konca dňa je v platnosti pre všetky okresy Bratislavského, Trenčianskeho, Trnavského, Košického, Prešovského a Žilinského kraja. Rovnako aj vo väčšine okresov Nitrianskeho a Banskobystrického kraja. Výnimkou sú okresy Banská Štiavnica, Detva, Krupina, Lučenec, Veľký Krtíš, Komárno, Levice a Nové Zámky, kde výstraha začala platiť už od rána.
Tropické teploty sa už nevrátia
Ochladenie prinesie pokles teplôt až o 10 °C v porovnaní s uplynulými dňami. Zatiaľ čo na severovýchode nameriame približne +17 °C, na juhozápade ešte okolo +25 °C. Najväčší prepad teplôt pocítia obyvatelia západu a tiež východu v okolí Prešova. Posledné augustové dni tak budú skôr pripomínať začínajúcu jeseň než záver leta.
Niektoré modely síce ešte naznačujú návrat tropických hodnôt, no pravdepodobnejšie je, že teploty sa už k 30 °C nedostanú. Skôr nás čakajú príjemné dni s teplotami do +27 °C, no aj s častými prehánkami.
