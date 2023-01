Jenna Ortega priznala, že virálna tanečná scéna jej nedala spávať. Sužovali ju výčitky kvôli jednej veci

O tanečnej scéne zo seriálu Wednesday, ktorá sa stala virálnou, sa už popísalo dosť. Od jeho premiéry už prešli takmer dva mesiace, no stále sa na povrch vynárajú nové informácie o tom, ako ju Jenna Ortega nakrúcala. Iba pred pár dňami prezradila pre Entertainment Tonight nové detaily o tanci, ktorý ovládol sociálne siete.

Jenna Ortega si virálnu tanečnú scénu vymyslela sama a dokonca sa cítila dosť neisto, pretože nie je tanečnica ani choreografka. Ako sa ukázalo, nemohla kvôli nej spávať a premýšľala nad tým, ako ju vytvoriť čo najlepšie.

Bola to zodpovednosť

„Je to jedna zo scén, kvôli ktorej som v noci nespala a premýšľala nad ňou. Bolo toho toľko, čo som mohla a mala urobiť. Takže to, že mi niekto prejavil uznanie alebo to dokonca sám skúsil, je pre mňa nepochopiteľné,“ povedala a dodala, že niektoré jej pohyby boli plánované, zatiaľ čo iné improvizované.

Ako uvádza Screen Rant, priznala, že kvôli svojim tanečným pohybom ju sužovali výčitky. Zostala však v šoku z toho, že si nimi získala obrovský úspech. Digital Spy vysvetľuje, že ju prenasledovala myšlienka, že to mohla urobiť lepšie.

Možno ste zachytili, že sa spomínaná tanečná scéna na TikToku stala obľúbenou a ľudia ju začali v húfoch napodobňovať. Spolu s ňou sa preslávila aj staršia skladba od Lady Gaga, ktorá však v seriáli použitá nebola.