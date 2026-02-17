Jej hodnota rastie ako byty v Bratislave, u nás je stále lacná. Slováci možno sedia na zlate a ani o tom nevedia

Ilustračná foto: TASR - Miroslav Košírer

Jakub Baláž
Cena často prehliadaného aktíva pomerne stabilne rastie, pozitívny trend predpovedajú aj odborníci.

Ak sa dnes v našich končinách hovorí o investovaní, mnohí ľudia si predstavia byty, zlato, fondy či kryptomeny. Skrytý investičný potenciál sa pritom môže ukrývať v pomerne nenápadnej poľnohospodárskej pôde, ktorej hodnota stabilne rastie, no zároveň je v rámci európskych štatistík v porovnaní s inými krajinami lacná.

Kým v minulosti bola poľnohospodárska pôda považovaná za atraktívne vlastníctvo, dnes už ide skôr o prehliadané aktívum. Na problematiku upozornil portál Index.

Cena rastie

Podľa dostupných štatistík z Eurostatu vyplýva, že cena pôdy na Slovensku je jedna z najnižších v Európe. Kým priemerná suma sa na „starom kontinente“ pohybuje na úrovni okolo 15-tisíc eur za hektár, na Slovensku je to zhruba tretina (5 823 eur). Na druhej strane, jej nízka cena neznamená, že hodnota nerastie – práve naopak.

Z údajov Štatistického úradu SR počas uplynulých deviatich rokov cena konštantne stúpala a zdvojnásobila sa. Ako dodal Index, tempo jej rastu bolo podobné ako pri bratislavských bytoch. Ziskovosť S&P 500 či zlata však nedosiahla. Odborníci navyše predpokladajú, že v nastavenom trende by slovenská poľnohospodárska pôda mohla pokračovať aj naďalej.

Konkrétne ceny pôdy na Slovensku priblížil aj portál polnoinfo.sk. Ten upozornil na dáta, podľa ktorých slovenský priemer do značnej miery ťahá najmä západné Slovensko. Kým na strednom Slovensku stojí hektár poľnohospodárskej pôdy v priemere 3 389 eur za hektár, na západe to je 7 291 eur za hektár. Čo sa týka prenájmov pôdy v Európskej únii, stredné Slovensko je na chvoste.

Ako hlavný dôvod sa spomína to, že ide o obmedzený statok a s rastúcimi nárokmi na výživu sa bude zvyšovať jeho strategický význam. Priamoúmerne by teda mohol rásť záujem investorov či väčších skupín.

Prečo je u nás taká lacná?

Uvedené fakty pôsobia pomerne pozitívne a je prirodzené, že sa tu môže podsúvať otázka, prečo sme oproti našim susedom či európskemu priemeru pozadu. Ako prvý faktor portál uvádza nízku rentabilitu farmárov a družstiev, čo má vplyv na nižšie sumy za prenájom pre majiteľov pôdy. Slovenské zameranie je do veľkej miery smerované k plodinám s nižšou hodnotou.

Slovenský problém spočíva tiež v často zložitých majiteľských vzťahoch a štruktúrach. Na jednu parcelu totiž v priemere pripadá až dvanásť vlastníkov – takýto stav je v praxi zložitý a komplikuje efektívne narábanie s poľnohospodárskou pôdou, prípadne s jej predajom.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Obľúbený poľský reťazec otvorí ďalšiu predajňu, hľadá už aj zamestnancov. Na Slovensku má smelé plány

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Jedna z najkrvavejších bitiek vojny: Američania dobyli ostrov Iwó-džima za cenu veľkých strát, hrdinom bol Slovák
Jedna z najkrvavejších bitiek vojny: Američania dobyli ostrov Iwó-džima za cenu veľkých strát, hrdinom bol Slovák
Ľudia už dostávajú nižšie výplaty. Energopomoc príde, no viac vám z účtu odíde, hovorí analytik Koršňák
Ľudia už dostávajú nižšie výplaty. Energopomoc príde, no viac vám z účtu odíde, hovorí analytik Koršňák
Bola som na Hyroxe: Za 88 minút som zaplatila stovky eur. Je to jeden z najlepších zážitkov môjho života
Bola som na Hyroxe: Za 88 minút som zaplatila stovky eur. Je to jeden z najlepších zážitkov môjho života
Patrik a Gabriela predali byt na Slovensku a kúpili dom na Madeire: Je tu krásne, v nájme nám ale lezú šváby
Slováci a Česi v zahraničí
Patrik a Gabriela predali byt na Slovensku a kúpili dom na Madeire: Je tu krásne, v nájme nám ale lezú šváby
Mirka prehovorila o samoobslužných pokladniciach. Gynekológ ženám striekal žieraviny do maternice
Mirka prehovorila o samoobslužných pokladniciach. Gynekológ ženám striekal žieraviny do maternice
Olovené deti z Poľska: Celé roky dýchali tichý jed, štát všetko tajil, problémy majú dodnes
Olovené deti z Poľska: Celé roky dýchali tichý jed, štát všetko tajil, problémy majú dodnes
Budete mať s nimi dokonalého Valentína: 10 skvelých romantických filmov, ktoré si užijú ženy aj muži
Tip na film
Budete mať s nimi dokonalého Valentína: 10 skvelých romantických filmov, ktoré si užijú ženy aj muži
Brutálna mučiaca technika, ktorá fyzicky neublížila: Nahej obeti v plienke odopierali spánok aj 180 hodín
Spánok
Brutálna mučiaca technika, ktorá fyzicky neublížila: Nahej obeti v plienke odopierali spánok aj 180 hodín
Prezidentský palác zverejňuje informácie o zamestnancoch: Nie je to dobrý nápad, hovorí bezpečnostný analytik
Prezidentský palác zverejňuje informácie o zamestnancoch: Nie je to dobrý nápad, hovorí bezpečnostný analytik
Slovensko je hladné po diskontoch, do apríla pribudnú ďalšie štyri predajne. Šéfa Woolworthu náš trh neprekvapil
Obchodné reťazce
Slovensko je hladné po diskontoch, do apríla pribudnú ďalšie štyri predajne. Šéfa Woolworthu náš trh neprekvapil
Marek cestuje po svete na motorke: V mnohých moslimských krajinách žijú skvelí ľudia. V Iraku sme nemuseli minúť ani cent
Marek cestuje po svete na motorke: V mnohých moslimských krajinách žijú skvelí ľudia. V Iraku sme nemuseli minúť ani cent
V Na nože im pomáhal Martin Novák, dnes sa v nich nenajete. Po šou skončilo už 8 reštaurácií
Na nože
V Na nože im pomáhal Martin Novák, dnes sa v nich nenajete. Po šou skončilo už 8 reštaurácií

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac