Jeho výrobky milujú celé generácie. Ikonického slovenského výrobcu kúpila česká firma

Legendárny výrobca konzervovaných potravín Novofruct SK z Nových Zámkov mení majiteľa. Protimonopolný úrad SR schválil prevzatie, na základe ktorého získala nad spoločnosťou výlučnú kontrolu česká akciová spoločnosť Kaumy Group.
Výrobky spoločnosti poznajú celé generácie Slovákov, no jedna kapitola jej histórie sa práve uzatvára. Tradičný producent detskej výživy a konzervovaných potravín z Nových Zámkov mení majiteľa a po rokoch prechádza pod kontrolu ďalšej zahraničnej spoločnosti. Informoval o tom portál MY Nové zámky.
Novým vlastníkom Novofructu SK sa oficiálne stala česká skupina Kaumy Group, ktorá pôsobí v potravinárstve na Slovensku, v Srbsku a v Českej republike. Prevzatie musel schváliť Protimonopolný úrad SR, ktorý preveroval, či obchod neohrozí férovú súťaž na trhu.
Úrad začal posudzovať koncentráciu firiem 11. novembra 2025. Po niekoľkomesačnom posudzovaní dal nakoniec transakcii zelenú.
Problémom bola legendárna detská výživa
Spoločnosť Novofruct SK je známa najmä legendárnou detskou výživou značky Ovko. Pred prevzatím spoločnosti bola lídrom na trhu detskej výživy, tam videl Protimonopolný úrad SR (PMÚ) najväčšie riziko.
„PMÚ identifikoval prekrytie činností podnikateľov v oblasti výroby a veľkoobchodného predaja značkovej detskej výživy, pričom osobitnú pozornosť venoval dosahu koncentrácie na segment značkovej ovocnej detskej výživy, ktorá je najpredávanejšia,“ vyjadrila sa riaditeľka odboru komunikácie a protokolu PMÚ Lívia Cseresová podľa správy TASR.
Potraviny aj pracie prášky
Kaumy Group je česká potravinárska spoločnosť s viac ako 30-ročnou tradíciou, ktorá sa špecializuje na vývoj, výrobu a distribúciu zdravých a tradičných potravín, ako aj sortimentu drogérie pre každodenné použitie.
V Českej republike sa zameriava na výrobu čakankových sladidiel, ovocných džemov a detskej výživy, na Slovensku prostredníctvom dcérskej spoločnosti Kaumy Slovakia distribuuje zdravú výživu, detské produkty a kávoviny. V Srbsku prevádzkuje závody na výrobu pracích a čistiacich prostriedkov, ktoré sú určené pre miestny trh aj export do ďalších európskych krajín.
Na trhu desaťročia, produkty až v Číne
Tradícia konzervárenskej výroby v Nových Zámkoch siaha podľa samotnej spoločnosti až do 19. storočia a je úzko spätá s bohatou poľnohospodárskou produkciou a so spracovaním lokálnych plodín. Konzerváreň spoločnosti Novofruct SK bola založená v roku 1975 na ploche 22,5 hektára, čím sa stala najväčšou konzervárňou v strednej Európe.
Názov Novofruct SK používa spoločnosť od roku 1980. Obdobie po Nežnej revolúcii bolo pre firmu náročné, no spoločnosti sa podarilo prežiť a obnoviť výrobu. Dnes sa zameriava najmä na výrobu a predaj detských výživ a ovocného pyré.
Jej produkty sa dnes dodávajú do európskych krajín ako Poľsko, Bulharsko či Holandsko, spoločnosti sa však podarilo preraziť napríklad aj v Číne či Mongolsku.
Od 7. apríla 2021 je podľa Obchodného registra jediným spoločníkom spoločnosti litovská firma NDX, UAB, so sídlom vo Vilniuse, ktorá vložila do základného imania spoločnosti viac ako 1,5 milióna eur. Tržby spoločnosti Novofruct v posledných rokoch stabilne oscilujú okolo hranice 15 miliónov eur.
