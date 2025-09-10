Jednoznačné vyjadrenie NATO: Spojenci odsúdili bezohľadné správanie Ruska, nejde o ojedinelý incident

Ilustračná foto: Unsplash

Roland Brožkovič
TASR
Poľské a spojenecké lietadlá zostrelili tri až štyri bezpilotné lietadlá.

Spojenci v NATO vyjadrili Poľsku solidaritu a odsúdili „bezohľadné správanie Ruska“, vyhlásil v stredu na brífingu generálny tajomník NATO Mark Rutte po tom, čo drony počas nočného útoku ruských síl narušili poľský vzdušný priestor. Podľa neho nejde o ojedinelý incident, momentálne prebieha jeho komplexné posúdenie, informuje TASR.

Severoatlantická rada podľa neho ráno diskutovala o situácii v súvislosti so žiadosťou Varšavy o konzultácie na základe článku číslo 4 Washingtonskej zmluvy. Ten zakotvuje povinnosť spojencov konzultovať vždy, keď je ohrozená územná celistvosť, politická nezávislosť alebo bezpečnosť ktoréhokoľvek členského štátu.

Celkovo 19 narušení

Drony narušili poľské nebo podľa Varšavy najmenej 19-krát – prvý raz v utorok o približne 23.30 h SELČ, posledné narušenie bolo zaznamenané v stredu o 06.30 h SELČ. Poľské a spojenecké lietadlá zostrelili tri až štyri bezpilotné lietadlá. Na poľskom území sa doteraz našlo sedem dronov a aj úlomky jednej strely neznámeho pôvodu, potvrdila podľa agentúry Reuters hovorkyňa poľského ministerstva vnútra.

Rutte tvrdí, že bez ohľadu na to, či bolo narušenie vzdušného priestoru Poľska úmyselné alebo nie, ide o „absolútnu bezohľadnosť“. „Zastavte vojnu na Ukrajine. Zastavte jej eskaláciu. Zastavte narušovanie vzdušného priestoru spojencov. Vedzte, že sme pripravení, ostražití a budeme brániť každý kúsok územia NATO,“ odkázal šéf NATO ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi.

Rutte taktiež vyzdvihol tých, ktorí sa podieľali na „veľmi úspešnej“ operácii na ochranu poľského vzdušného priestoru a zneškodnili narušiteľské drony. Podľa jeho slov sa na akcii zúčastnili poľské a holandské stíhačky, talianske lietadlá včasnej výstrahy AWACS, lietadlo NATO určené na dopĺňanie paliva vo vzduchu a systémy protivzdušnej obrany Patriot poskytnuté Nemeckom.

