Jednoduchý trik pomôže ženám urobiť ich prvý kľuk. Viaceré priznali, že sa im to podarilo

Zuzana Veslíková
Anatómia ženského a mužského tela nie je rovnaká, a čo je pre jedno pohlavie brnkačka, druhé môže poriadne potrápiť. Platí to napríklad vo fitnescentre.

Pre mnohých mužov sa také kľuky zdajú byť maličkosťou, no ženy musia tvrdo drieť, aby urobili vôbec jeden. Niektorým sa to nikdy nepodarí, aj keď do fitka chodia pravidelne. Ak bojujete s kľukmi aj vy, na internete sa šíri hack, ktorý má byť prispôsobený ženskému telu. A môžete ho jednoducho vyskúšať. 

Trénerka Jess Waterhouse publikovala začiatkom marca video, ktoré vyvolalo ošiaľ a získalo 25 miliónov prehraní. Ukázala v ňom trik, ako by malo byť postavené telo pri robení kľukov, aby bolo prispôsobené anatómii žien.

„Nikdy predtým som o ňom nepočula,“ podotkla a podelila sa s ním s miliónmi ľudí, ku ktorým sa dostal, keďže sa stal na internete virálnym a zverejnili ho aj ďalší používatelia.

 

Súvisí to s panvou

Anatomicky správny spôsob má spočívať vo vytočení dlaní doboku. Ako vysvetľuje článok publikovaný v The Conversation, kľúčová pri tomto hacku je však panva. Práve tá ovplyvňuje polohu rúk voči telu.

Ženy majú prirodzene väčší uhol v lakti – asi 15 stupňov, oproti mužom, u ktorých je to 10 stupňov. Dôvodom je, že ženská panva je širšia ako mužská a tento uhol má brániť tomu, aby ruky do nej narážali. Tiež má vplyv na smer, akým sa svaly sťahujú.

Konečne sa im podarilo spraviť prvý kľuk

V reakciách pod videom sa ozvalo viacero žien, ktoré vďaka tejto malej zmene urobili svoj prvý kľuk v živote. „Je 1:24 ráno a áno, skúsila som to, a áno, urobila som svoj prvý kľuk vôbec,“ uviedla jedna z nich.

Viaceré sa zamysleli nad tým, v koľkých veciach možno v živote zlyhávajú len preto, že sú prispôsobené primárne mužom.

Naša anatómia má vplyv na všetky cviky, ktoré vykonávame. Preto ak začínate cvičiť, nechajte si poradiť od trénera, ktorý o nich niečo vie. Pretože inak sa vystavujete riziku zranenia, môžete stagnovať v progrese alebo nadobudnúť zlé návyky. Takisto, než začnete doma experimentovať s cvičením, nezabudnite používať vlastnú hlavu a poznatky o svojom tele.

Bola som na Hyroxe: Za 88 minút som zaplatila stovky eur. Je to jeden z…

