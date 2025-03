Jedna fotka spustila paľbu kritiky. Ľudia odkazujú Justinovi Bieberovi, že by mal byť pre syna lepším vzorom

V pondelok, 3. marca, sa podelil o sériu fotografií na Instagrame, na ktorých je vidieť, ako fajčí z bonga. Fanúšikovia sa okamžite rozdelili na dva tábory – jedni ho kritizovali za nevhodný príklad pre jeho malého syna, druhí ho bránili s tvrdením, že to nie je nič nezvyčajné. Fotografie vyvolali odpor aj podporu.

Ako uviedol People, na fotografiách je zachytený 31-ročný spevák, ktorý počas jazdy na bicykli vyfukuje dym, pričom v ruke drží bongo. V poslednom zábere sa opiera o bicykel a jeho fajčiarska rekvizita leží na zemi. Tento príspevok vyvolal okamžitú vlnu reakcií.

Reakcie fanúšikov boli rôzne

„Si otec, niečo, čo si chcel. Daj svojmu synovi lepší príklad,“ napísal jeden z kritických komentujúcich, odkazujúc na Bieberovho šesťmesačného syna Jacka Bluesa, ktorého má s manželkou Hailey Baldwin Bieberovou. Ďalší komentár vyjadril obavy o zdravie dieťaťa: „Dúfam, že Jack nebude musieť byť v blízkosti dymu. Dieťa si to nezaslúži.“

Naopak, iní fanúšikovia sa speváka zastali. „Prečo vás prekvapuje, že celebrita fajčí? Robí to takmer 75 % sveta. A očividne to nerobí pred svojím synom. Moji rodičia fajčili počas môjho detstva a nikdy som to nevedel, kým som nebol starší. Vychovali ma v pohode, ste príliš citliví,“ argumentoval jeden z nich. Ďalší dodal: „Milujem, keď si jednoducho sám sebou.“

Zástupca speváka reagoval na špekulácie