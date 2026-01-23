Jeden z najdlhšie trvajúcich experimentov na svete má už takmer 100 rokov: Trvá dodnes a je online

Sú však experimenty, ktoré trvajú celé roky, ba dokonca desaťročia. Medzi tie najdlhšie trvajúce experimenty patrí pokus profesora Thomasa Parnella, ktorý prebieha už od roku 1927.
Experiment začal v roku 1927
V roku 1927 sa profesor Thomas Parnell z Queenslandskej univerzity v Austrálii rozhodol svojim študentom dokázať, že aj materiály, ktoré sú definované ako pevné, môžu byť do istej miery predsa len tekuté. Na svoj experiment použil dechtovú smolu, ktorou sa kedysi zabezpečovala napríklad vodoodolnosť lodí, píše portál Amusing Planet. Pri izbovej teplote sa zdá, že je smola pevná a neroztriešti sa ani pri údere kladivom. Parnell však chcel dokázať, že aj smola je do istej miery tekutá, aj keď sa pohybuje extrémne pomaly.
Ako píše portál Science Alert, Parnell smolu roztopil a uzavrel do skleneného lievika so zátkou v strede. Tri roky ju nechal chladnúť a až po troch rokoch zátku uvoľnil, aby mohla smola začať vytekať do kadičky. Prvá kvapka smoly dopadla na dno kadičky po 8 rokoch a ďalšia dokonca až po 9 rokoch. Tretej kvapky, ktorá padla v roku 1954, sa profesor Parnell už nedožil, zomrel totiž v roku 1948. Po jeho smrti bola nádoba s experimentom odložená do skrine.
Časom by sa na experiment bolo celkom zabudlo, nebyť Johna Mainstonea, ktorý na univerzitu prišiel v roku 1961. Jeden z kolegov mu nádobu ukázal, a keď Mainstone chcel, aby bola vystavená pre študentov, vedenie školy to zamietlo. Tvrdili, že experiment nikoho nezaujíma. Vedenie školy napokon presvedčil až v roku 1975.
Dnes je experiment monitorovaný kamerami
V súčasnosti môžete experiment sledovať aj online na stránke The Tenth Watch. Zaujímavé totiž je, že za celé tie roky od začiatku trvania experimentu nikdy nikto nevidel, ako sa kvapka smoly oddelila a dopadla do kadičky. Podarilo sa to až v roku 2014, keď na dno dopadla deviata kvapka, aj to len vďaka neustálemu monitorovaniu webkamerami. Kamery snímali experiment už aj v roku 2000, keď padla ôsma kvapka, v dôsledku poruchy sa to však nasnímať nepodarilo.
Experiment si vyslúžil svoje miesto v Guinnessovej knihe rekordov ako najdlhšie trvajúci neprerušovaný vedecký experiment. Vo Walese sa však podarilo objaviť ďalší takýto experiment, ktorý vraj trvá ešte dlhšie. Vznikol o 13 rokov skôr, ako ten Parnellov, píše portál BBC. V tomto experimente je však smola tuhšia a nikdy sa z nej neoddelila ani jediná kvapka. Viskozitu smoly testujú aj ďalšie dva experimenty v múzeu v Glasgowe, ktoré boli začaté ešte v 19. storočí. Lord Kelvin, ktorý ich vytvoril, na spodok nádoby so smolou umiestnil kúsky korku a na vrch smoly umiestnil náboje. Dúfal, že korok sa časom dostane na povrch a náboje klesnú na dno.
