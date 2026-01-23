Jeden z najdlhšie trvajúcich experimentov na svete má už takmer 100 rokov: Trvá dodnes a je online

Foto: John Mainstone, University of Queensland, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons/Pitch Drop Experiment-LIVE

Petra Sušaninová
Väčšina vedeckých experimentov trvá dlhšie ako niekoľko dní.

Sú však experimenty, ktoré trvajú celé roky, ba dokonca desaťročia. Medzi tie najdlhšie trvajúce experimenty patrí pokus profesora Thomasa Parnella, ktorý prebieha už od roku 1927.

Experiment začal v roku 1927

V roku 1927 sa profesor Thomas Parnell z Queenslandskej univerzity v Austrálii rozhodol svojim študentom dokázať, že aj materiály, ktoré sú definované ako pevné, môžu byť do istej miery predsa len tekuté. Na svoj experiment použil dechtovú smolu, ktorou sa kedysi zabezpečovala napríklad vodoodolnosť lodí, píše portál Amusing Planet. Pri izbovej teplote sa zdá, že je smola pevná a neroztriešti sa ani pri údere kladivom. Parnell však chcel dokázať, že aj smola je do istej miery tekutá, aj keď sa pohybuje extrémne pomaly.

Ako píše portál Science Alert, Parnell smolu roztopil a uzavrel do skleneného lievika so zátkou v strede. Tri roky ju nechal chladnúť a až po troch rokoch zátku uvoľnil, aby mohla smola začať vytekať do kadičky. Prvá kvapka smoly dopadla na dno kadičky po 8 rokoch a ďalšia dokonca až po 9 rokoch. Tretej kvapky, ktorá padla v roku 1954, sa profesor Parnell už nedožil, zomrel totiž v roku 1948. Po jeho smrti bola nádoba s experimentom odložená do skrine.

Časom by sa na experiment bolo celkom zabudlo, nebyť Johna Mainstonea, ktorý na univerzitu prišiel v roku 1961. Jeden z kolegov mu nádobu ukázal, a keď Mainstone chcel, aby bola vystavená pre študentov, vedenie školy to zamietlo. Tvrdili, že experiment nikoho nezaujíma. Vedenie školy napokon presvedčil až v roku 1975.

Dnes je experiment monitorovaný kamerami

V súčasnosti môžete experiment sledovať aj online na stránke The Tenth Watch. Zaujímavé totiž je, že za celé tie roky od začiatku trvania experimentu nikdy nikto nevidel, ako sa kvapka smoly oddelila a dopadla do kadičky. Podarilo sa to až v roku 2014, keď na dno dopadla deviata kvapka, aj to len vďaka neustálemu monitorovaniu webkamerami. Kamery snímali experiment už aj v roku 2000, keď padla ôsma kvapka, v dôsledku poruchy sa to však nasnímať nepodarilo.

University_of_Queensland_Pitch_drop_experiment.jpg: John Mainstonederivative work: Amada44, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Experiment si vyslúžil svoje miesto v Guinnessovej knihe rekordov ako najdlhšie trvajúci neprerušovaný vedecký experiment. Vo Walese sa však podarilo objaviť ďalší takýto experiment, ktorý vraj trvá ešte dlhšie. Vznikol o 13 rokov skôr, ako ten Parnellov, píše portál BBC. V tomto experimente je však smola tuhšia a nikdy sa z nej neoddelila ani jediná kvapka. Viskozitu smoly testujú aj ďalšie dva experimenty v múzeu v Glasgowe, ktoré boli začaté ešte v 19. storočí. Lord Kelvin, ktorý ich vytvoril, na spodok nádoby so smolou umiestnil kúsky korku a na vrch smoly umiestnil náboje. Dúfal, že korok sa časom dostane na povrch a náboje klesnú na dno.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Môže vám napovedať, či máte koronavírus. Tento jednoduchý test si môžete robiť doma každé ráno

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Stačí 20 minút a ocitnete sa na slovenskom „Islande“. Navštívili sme skrytý prírodný skvost, zaplatíte 0 eur
Tip na výlet
Stačí 20 minút a ocitnete sa na slovenskom „Islande“. Navštívili sme skrytý prírodný skvost, zaplatíte 0 eur
Pudmarčík z Ipsos o predvolebnom roku: Koalícia tromfy ešte len ukáže. Vieme, prečo voliči Fica odchádzajú
Pudmarčík z Ipsos o predvolebnom roku: Koalícia tromfy ešte len ukáže. Vieme, prečo voliči Fica odchádzajú
Monika a Zbyšek vyrábajú na Sicílii olivový olej: Platy sú tu nižšie, no južanský život je nám blízky
Slováci a Česi v zahraničí
Monika a Zbyšek vyrábajú na Sicílii olivový olej: Platy sú tu nižšie, no južanský život je nám blízky
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji: Prevádzku museli v poslednej chvíli zastaviť, dnu sa dostanete aj vy
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji: Prevádzku museli v poslednej chvíli zastaviť, dnu sa dostanete aj vy
365 dní bez kvapky alkoholu: Takto som prežila rok bez vodky a piva. Čakala som zázraky, prišlo niečo lepšie
365 dní bez kvapky alkoholu: Takto som prežila rok bez vodky a piva. Čakala som zázraky, prišlo niečo lepšie
Netušili, že o chvíľu zomrú, prežil len jeden: Od najväčšej leteckej tragédie Slovenska prešlo už 20 rokov
Netušili, že o chvíľu zomrú, prežil len jeden: Od najväčšej leteckej tragédie Slovenska prešlo už 20 rokov
Ficovi zasvietili očká, že bude niečo dohadovať: Expert vysvetlil, či sa ľudia majú novej atómky obávať
Ficovi zasvietili očká, že bude niečo dohadovať: Expert vysvetlil, či sa ľudia majú novej atómky obávať
Radek sa viezol 21 hodín vlakom so železnou rudou pri 50 °C: Pred slnkom sa nedalo schovať, raz za život stačilo
Radek sa viezol 21 hodín vlakom so železnou rudou pri 50 °C: Pred slnkom sa nedalo schovať, raz za život stačilo
Z Košíc je pýcha Slovenska: Boli sme pri otvorení klenotu v srdci mesta, na obnovu sa čakalo roky
Z Košíc je pýcha Slovenska: Boli sme pri otvorení klenotu v srdci mesta, na obnovu sa čakalo roky
Sadistický vrah znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov. Šéf IĽP tvrdí, že Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Sadistický vrah znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov. Šéf IĽP tvrdí, že Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Najmladšia obeť nemala ani 17 rokov. Jedna z najhorších tragédií v bani Dukla si vyžiadala až 108 životov
Najmladšia obeť nemala ani 17 rokov. Jedna z najhorších tragédií v bani Dukla si vyžiadala až 108 životov
Kapitán si užíval s milenkou, na vlasoch mal kokaín. Likvidácia havárie Costa Concordie stála trikrát viac ako výroba lode
Kapitán si užíval s milenkou, na vlasoch mal kokaín. Likvidácia havárie Costa Concordie stála trikrát viac ako výroba lode

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac