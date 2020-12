Môže vám napovedať, či máte koronavírus. Tento jednoduchý test si môžete robiť doma každé ráno

Jedným z bežných príznakov nákazy novým koronavírusom je anosmia, čiže strata čuchu. Nakazený človek odrazu necíti chuť či vône bežných vecí z dôvodu toho, že sa u neho rozvinulo ochorenie COVID-19. Tento symptóm je však možné aj využiť.

Prípad študentkinej matky

Profesor potravinárstva John E. Hayes a asistentka epidemiológie Caren Exten na univerzite Penn State vyvíjajú skríningové a testovacie programy založené na čuchu v reakcii boja s pandémiou nového koronavírusu.

V článku na portáli The Conversation opisujú prípad matky jednej z postgraduálnych študentiek. Tá im prezradila, že jej matka si chcela pripraviť svoju obvyklú šálku kávy a vychutnať si ju. Avšak, keď to urobila, zistila, že necíti jej vôňu.

Testovala svoj čuch

Práve od svojej dcéry počula o tom, že jedným z častých príznakov COVID-19 je anosmia, teda strata čuchu a tiež aj chuti. Okamžite išla do kúpeľne a použila vonný sprej s arómou borovice, no nezacítila ani ten.

Vzhľadom na náhlu a nevysvetliteľnú anosmiu sa mama študentky rozhodla pre karanténu a absolvovala test na koronavírus, ktorý vyšiel pozitívne. Izolovala sa aby tak zabránila šíreniu nákazy.

Test, ktorý môžete robiť každý deň

Podľa rôznych štúdií anosmia postihuje od 44 do 77 % ľudí s ochorením COVID-19. Problémom je, že mnohí ľudia si túto stratu neuvedomia a to ani vtedy, keď necítia vôňu vonnej sviečky.

Profesor preto ľudí vyzýva, aby sa inšpirovali matkou študentky a všímali si, či cítia vône či pachy v rovnakej intenzite ako predtým. Veľmi dobre sa na to dá využiť ranná rutina prípravy a pitia kávy. Všímanie si anosmie tak môže byť jednoduchým, rýchlym, lacným a účinným bojovníkom proti COVID-19.

Koronavírus SARS-CoV-2 ovplyvňuje čuch iným spôsobom ako bežná nádcha. Keď máte upchatý nos, tak molekuly vôní či pachov nie sú fyzicky schopné dostať sa k pachovým receptorom nachádzajúcim sa v hornej časti nosovej dutiny.

Pri ochorení COVID-19 je ale strata čuchu spôsobená prerušením toku informácií z pachových receptorov do mozgu. Výskum ukázal, že koronavírus napáda bunky blízko pachových receptorov. Tieto bunky sú pokryté mnohými receptormi ACE2, ktoré vírus využíva na vstup do buniek a sú tak často vo veľkom napádané. To ale spôsobí zápal a tým sa naruší aj prenos informácií z pachových receptorov.

Na rozdiel od bežného nachladnutia, mnohí pacienti s COVID-19 strácajú aj chuť a chemestézu – citlivosť kože a slizníc, čo sa prejavuje napríklad tak, že sa nevníma pálivosť pikantného jedla. Aj tento symptóm je možné otestovať podobne ako anosmiu.

Iba orientačný test

Nevysvetliteľná anosmia je veľmi zriedkavá aj pri iných vírusových infekciách, a teda ak niekto v tejto dobe stratí čuch, je to významný dôvod sa ísť dať otestovať.

Veľmi dôležité je ale pripomenúť to, že nie každý s COVID-19 hlási príznak straty čuchu a chuti. Ak teda cítite napríklad spomínanú vôňu kávy, ešte to neznamená, že určite nemáte COVID-19. Stále to môže znamenať infekciu novým koronavírusom, ale bez anosmie.

Nič ale nedáte za to, ak si budete všímať, či náhodou u vás neprišlo k strate čuchu. Samozrejme, nie každý musí ráno piť kávu, no čuchový test sa dá aplikovať v najrôznejších situáciách. Napríklad pri rannom sprchovaní sa môžete uistiť, že cítite vôňu mydla či sprchového gélu. Alebo pri raňajkách stačí ovoniavať vaše jedlo uisťovať sa, že ho cítite a že jeho vôňa sa neznížila či nezmenila.