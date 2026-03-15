Jeden návyk pre šťastnejšie manželstvo: Stačí zmeniť večernú rutinu a vyhnete sa priepasti, ktorá ničí vzťahy

Dana Kleinová
Nesúvisí to pritom so sexom.

Čo je tajomstvom šťastného manželstva? Nová štúdia sa zamerala na spánkové návyky manželských párov a vplyv toho, kedy chodia spať na ich vzťah. Na základe výsledkov potom rozdelila páry na tie menej šťastné a tie veľmi šťastné. 

Ako zachytil portál NEW YORK POST, nový prieskum sledoval 2 000 ženatých a vydatých Američanov a zameral sa na „spánkovú priepasť“ – časový rozdiel medzi momentom, keď ide spať jeden z partnerov a kedy ho nasleduje ten druhý – a na vplyv, ktorý má tento jav na vzťahy respondentov.

Čím menšia priepasť, tým šťastnejší vzťah

Výskum ukázal, že táto priepasť je vo vzťahoch pomerne bežná, keďže páry chodia do spoločnej postele v rovnakom čase v priemere len tri noci v týždni. Dáta z prieskumu, ktorý si objednala spoločnosť Avocado Green Mattress a zrealizovala agentúra Talker Research, odhalili, že priemerný opýtaný pár zažíva 80-minútovú „spánkovú priepasť“ niekoľkokrát týždenne.

Páry s menším počtom týchto rozdielov bývajú šťastnejšie. Našla sa totiž korelácia medzi tými, ktorí chodia do postele súčasne, a tými, ktorí uviedli, že sú vo svojom manželstve „veľmi šťastní“.

Výsledky ukázali, že:

  • „Veľmi šťastné“ páry chodia spať spoločne približne štyrikrát týždenne.
  • „Menej šťastné“ páry tak robia v priemere len raz za týždeň.

Podobná súvislosť sa ukázala aj u párov, ktoré majú rovnaký všeobecný spánkový režim. Páry, kde boli obaja „nočné sovy“ alebo obaja „ranné vtáčatá“, častejšie uvádzali, že sú v manželstve „veľmi šťastní“, v porovnaní s pármi, kde bol jeden ranné vtáča a druhý nočná sova (71 % a 78 % oproti 59 %).

Ranné vtáča je človek, ktorý sa prirodzene budí skoro a najviac energie má v dopoludňajších hodinách, zatiaľ čo večer pociťuje únavu skôr. Naopak, nočná sova máva ráno problém so vstávaním a jej kreativita či pracovné nasadenie vrcholia až neskoro popoludní alebo v noci.

Prečo je to tak?

Prieskum odhalil, že 58 % respondentov sa cíti bližšie k svojmu partnerovi, keď idú spať v rovnakom čase. Podobný počet (59 %) verí, že je to dôležité aj pre zvyšovanie intimity.

„Mali by si nočné sovy brať len iné nočné sovy a ranné vtáčatá len ranné vtáčatá? Nie,“ hovorí Laura Scott, riaditeľka marketingu značky Avocado Green Mattress, a dodáva: „Existuje množstvo spôsobov, ako zabezpečiť fungovanie vzťahu, aj keď máte odlišné potreby a rôzne spánkové rozvrhy, čo je situácia, ktorú pozná mnoho párov.“

„Tieto výsledky však poukazujú na dôležitosť spojenia a na to, že čas pred spaním môže byť pre páry zmysluplný – či už je to príležitosť na rozhovor a zhodnotenie dňa, alebo čas osamote pre intimitu. Zdieľať posteľ s partnerom po dlhom dni môže byť veľmi príjemné a mnohí respondenti uviedli, že sa im skutočne spí lepšie, keď zaspávajú v rovnakom čase ako ich polovička,“ uzatvorila.

Skúsili otvorený vzťah, no vrátili sa k monogamii. Odborník vysvetlil, prečo sa to často stáva

Spali sme v útulni v Tatrách: Za 10 € sme sa uložili na spoločných matracoch a chodili na latrínu. Je to skvelý zážitok
7-ročný vážil 102 kíl: Stal sa najtučnejším dieťaťom na svete, jeho mamu vinili, že mu dáva steroidy. Skončil tragicky
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov: Dovolenka pri Jadranskom mori vás nemusí stáť majland
Eugen Korda v 1 na 1: Matovičova vláda bola čistá katastrofa, ale Ficova je úplné dno. Skrachujeme, kradnú ako straky
Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta. Za obed sme zaplatili necelých 40 €
Psychologička Denisa o mužoch v nedobrovoľnom celibáte: Problém vzniká, keď nadobudnú presvedčenie, že vzťahy sú „hra"
15-tisíc mŕtvych a najväčšia katastrofa 3. tisícročia. Cunami dokonca posunulo japonský ostrov o dva metre
Paulíková o Málinci: Starostovia na Podpoľaní sa boja Tarabu, z prečerpávačky sa môže stať druhá Slatinka
Prechádzali sme sa po nádhernom parku. Skrytý klenot pravdepodobne poznajú len miestni
Husajnovi vyvíjal zbraň, akú nemal žiadny štát na svete. Superdelo Veľký Babylon nedokončil, popravili ho tajné služby
Pľúca novorodencov sa menili na kameň, nikdy sa to nemalo stať. Najväčší národný škandál pochoval 1 810 ľudí
Alisa je Ruska z najchladnejšieho mesta na svete: Priemerný plat je tu 850 eur, byt si prenajmeš aj za 229 eur
