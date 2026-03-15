Jeden návyk pre šťastnejšie manželstvo: Stačí zmeniť večernú rutinu a vyhnete sa priepasti, ktorá ničí vzťahy

Čo je tajomstvom šťastného manželstva? Nová štúdia sa zamerala na spánkové návyky manželských párov a vplyv toho, kedy chodia spať na ich vzťah. Na základe výsledkov potom rozdelila páry na tie menej šťastné a tie veľmi šťastné.
Ako zachytil portál NEW YORK POST, nový prieskum sledoval 2 000 ženatých a vydatých Američanov a zameral sa na „spánkovú priepasť“ – časový rozdiel medzi momentom, keď ide spať jeden z partnerov a kedy ho nasleduje ten druhý – a na vplyv, ktorý má tento jav na vzťahy respondentov.
Čím menšia priepasť, tým šťastnejší vzťah
Výskum ukázal, že táto priepasť je vo vzťahoch pomerne bežná, keďže páry chodia do spoločnej postele v rovnakom čase v priemere len tri noci v týždni. Dáta z prieskumu, ktorý si objednala spoločnosť Avocado Green Mattress a zrealizovala agentúra Talker Research, odhalili, že priemerný opýtaný pár zažíva 80-minútovú „spánkovú priepasť“ niekoľkokrát týždenne.
Páry s menším počtom týchto rozdielov bývajú šťastnejšie. Našla sa totiž korelácia medzi tými, ktorí chodia do postele súčasne, a tými, ktorí uviedli, že sú vo svojom manželstve „veľmi šťastní“.
Výsledky ukázali, že:
- „Veľmi šťastné“ páry chodia spať spoločne približne štyrikrát týždenne.
- „Menej šťastné“ páry tak robia v priemere len raz za týždeň.
Podobná súvislosť sa ukázala aj u párov, ktoré majú rovnaký všeobecný spánkový režim. Páry, kde boli obaja „nočné sovy“ alebo obaja „ranné vtáčatá“, častejšie uvádzali, že sú v manželstve „veľmi šťastní“, v porovnaní s pármi, kde bol jeden ranné vtáča a druhý nočná sova (71 % a 78 % oproti 59 %).
Prečo je to tak?
Prieskum odhalil, že 58 % respondentov sa cíti bližšie k svojmu partnerovi, keď idú spať v rovnakom čase. Podobný počet (59 %) verí, že je to dôležité aj pre zvyšovanie intimity.
„Mali by si nočné sovy brať len iné nočné sovy a ranné vtáčatá len ranné vtáčatá? Nie,“ hovorí Laura Scott, riaditeľka marketingu značky Avocado Green Mattress, a dodáva: „Existuje množstvo spôsobov, ako zabezpečiť fungovanie vzťahu, aj keď máte odlišné potreby a rôzne spánkové rozvrhy, čo je situácia, ktorú pozná mnoho párov.“
„Tieto výsledky však poukazujú na dôležitosť spojenia a na to, že čas pred spaním môže byť pre páry zmysluplný – či už je to príležitosť na rozhovor a zhodnotenie dňa, alebo čas osamote pre intimitu. Zdieľať posteľ s partnerom po dlhom dni môže byť veľmi príjemné a mnohí respondenti uviedli, že sa im skutočne spí lepšie, keď zaspávajú v rovnakom čase ako ich polovička,“ uzatvorila.
