Je zázrak, že nedošlo k stratám ľudských životov, hovorí Šaško. Verí, že k nim už ani nepríde, chváli prácu profesionálov

To, že pri dnešnej zrážke vlakov pri obci Jablonov nad Turňou v okrese Rožňava nedošlo k stratám na ľudských životoch, možno podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška považovať za zázrak. Zároveň vyslovil presvedčenie, že k ním už ani nepríde.
Šaško po návšteve miesta nehody vyzdvihol podľa jeho vyjadrenia špičkovú prácu a koordináciu záchranných zložiek, lekárov, záchranárov, hasičov, dobrovoľných hasičov, ale aj policajtov či intervenčných tímov. „Je dôležité aj ľuďom na Slovensku v týchto možno ťažkých časoch pripomenúť, že aj v takejto ťažkej situácii sú na Slovensku špičkoví profesionáli, špičkové inštitúcie, ktoré sa dokážu o nás všetkých, ak to potrebujeme, okamžite postarať,“ povedal minister zdravotníctva Šaško v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura v Košiciach.
Nemocnice aktivovali traumaplán
Potvrdil, že triedením hneď po nehode prešlo 91 ľudí, z nich bolo sedem ťažko zranených, 14 utrpelo stredne ťažké zranenia a 48 ľahké. Ďalších 22 ľudí nepotrebovalo nemocničné ošetrenie. Najviac pacientov, až 33, prijala Univerzitná nemocnica L. Pasteura v Košiciach. Z tohto počtu boli podľa prednostu Kliniky úrazovej chirurgie Rastislava Burdu štyria v bezprostrednom ohrození života a deviati s vážnymi zraneniami, ostatní mali ľahké zranenia.
Prednosta Burda pripomenul, že za posledný rok bol traumaplán v košickej nemocnici aktivovaný už tri krát. Podľa hlavného operátora Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Viliama Sládka boli k nehode okamžite po jej oznámení vyslané tri vrtuľníky a osem pozemných ambulancií záchrannej zdravotnej služby. Traumatologický plán aktivovala okrem Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach aj nemocnica Penta Hospitals Rožňava. Zranených po zrážke vlakov prijímala aj Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove.
Nahlásiť chybu v článku