Je to tu: Invazívny a nebezpečný komár sa usadil u našich susedov. Prenáša choroby, vyskytuje sa v hojnom počte

V Česku sa usadil invazívny komár japonský, pôvodom z východnej Ázie, ktorý je schopný prenášať rôzne choroby vrátane západonílskej horúčky či horúčky dengue. Často sa vyskytuje v okolí ľudských obydlí. Pre ľudí v Česku zatiaľ podľa odborníkov bezprostredné riziko nepredstavuje, no môže sa to zmeniť. V stredu to uviedol český Štátny zdravotný ústav (SZÚ), informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Na území ČR sa prvýkrát vyskytol v roku 2021. Vlani aj tento rok ho už výskumníci zaznamenali v polovici zo 60 skúmaných lokalít naprieč krajinou. Do Česka bol podľa nich zavlečený niekoľkokrát nezávisle od seba z rôznych zdrojových oblastí.
„Tento druh komára sa hojne vyskytuje v okolí ľudských sídiel, kde sa množí napríklad v nádržiach na dažďovú vodu, v nádobách pod kvetináčmi alebo napríklad vo vázach s kvetmi,“ spresnil vedúci Národného laboratória pre dezinsekciu a deratizáciu SZÚ Martin Kulma. Efektívnou obranou je likvidácia miest, kde sa vyskytujú larvy. Ľudia by preto na svojich pozemkoch nemali dlho nechávať vodu vo vedrách, v kanviciach či iných nádobách.
Pozor na vodu
„Vodu v nádobách pod kvetináčmi alebo vo vázach je optimálne aspoň raz za dva týždne vymeniť, aby sa v nej nemnožili larvy komárov. Veľké sudy a nádrže na dažďovú vodu je potom dobré prekryť moskytiérou, aby sa k nej komárom zamedzil prístup. Pozor je treba dať aj na skladovanie predmetov, kde sa môže hromadiť voda a môžu tak slúžiť ako liahnisko. Typickým predmetom sú napríklad pneumatiky,“ dodal Jakub Dvořák zo SZÚ a Českej poľnohospodárskej univerzity (ČZÚ).
Komár japonský je najaktívnejší ráno a večer. Pre ľudí v ČR v súčasnosti podľa odborníkov nepredstavuje bezprostredné riziko, no v budúcnosti sa to môže zmeniť. Rizikom sú napríklad cestovatelia, ktorí by si niektorú z chorôb priviezli z tropických oblastí a nakazili tunajšie invazívne komáre.
