Je to potvrdené: Putin sa stretne s Trumpom v najbližších dňoch

Aktuálna správa
Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
Oznámil to vo štvrtok poradca ruského prezidenta Jurij Ušakov.

Ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump sa v najbližších dňoch osobne stretnú na dosiaľ nešpecifikovanom mieste.

Oznámil to vo štvrtok poradca ruského prezidenta Jurij Ušakov, píše TASR na základe správ agentúr AP a AFP.

Správu budeme aktualizovať.

