Je to potvrdené: Putin sa stretne s Trumpom v najbližších dňoch

Ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump sa v najbližších dňoch osobne stretnú na dosiaľ nešpecifikovanom mieste.
Oznámil to vo štvrtok poradca ruského prezidenta Jurij Ušakov, píše TASR na základe správ agentúr AP a AFP.
Správu budeme aktualizovať.
