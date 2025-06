Naďa dnešné „teátro“ neprekvapilo: Takto reaguje na to, že ho mala zadržať polícia. Z Kanady im posiela odkaz

Jaroslav Naď, bývalý minister obrany a predseda strany Demokrati, sa momentálne nachádza v Kanade, kde trávi čas so svojím synom. Práve počas jeho neprítomnosti sa podľa informácií médií slovenská polícia pokúsila o jeho zadržanie. Neúspešne. Naď na túto situáciu zareagoval ironicky ladeným statusom, v ktorom potvrdil, že by pomoc Ukrajine poskytol znova. A ešte intenzívnejšie.

S informáciou ako prvý prišiel Denník N, ktorému ju potvrdili dva nezávislé zdroje. Polícia podľa nich plánovala zadržať Naďa, ten však v tom čase už niekoľko dní pobýval v Kanade. Miesto neho boli zadržaní iní bývalí predstavitelia rezortu obrany. Konkrétne Alexander Gurský, niekdajší šéf štátneho podniku Konštrukta Defense, a Peter Kozák, bývalý generálny tajomník služobného úradu ministerstva obrany.

Oficiálne nie je známe, čo je dôvodom policajného zásahu. Predpokladá sa však, že ide o súvislosť s darovaním munície Ukrajine. Strana Demokrati uviedla, že jej líder sa po návrate plánuje plne spolupracovať s vyšetrovacími orgánmi. Na 13.00 zároveň ohlásili tlačovú konferenciu.

„Cirkus Humberto. Trapoši,“ píše Naď

Na Facebooku Naď uviedol, že ho dianie vôbec neprekvapilo. „Dnešné teátro ma, úprimne, ani neprekvapilo a ani nevyrušilo. Čakal som takéto divadielko už pár mesiacov. Veď som o tom aj verejne hovoril.“

Podľa neho ide o snahu prekryť neschopnosť vlády riešiť podstatné problémy. „Potrebujú prekrývať svoju neschopnosť, zbedačovanie občanov a zlodejiny, tak hľadajú témy. Raz je to zmena ústavy, potom neutralita a inokedy zatváranie predstaviteľov opozície.“ Ironicky sa vyjadril aj k samotnej situácii. „Ešteže som to opakovane verejne hovoril aj pred odchodom, nech agenti vedia. No a napriek tomu cirkus Humberto. Trapoši.“

Píše, že na výsluch sa tešil. Stačilo vraj zavolať

Naď v statuse kritizoval spôsob, akým sa mala polícia pokúsiť zabezpečiť jeho prítomnosť na výpovedi. „Moja úplne prvá výpoveď k téme darovania munície bez akejkoľvek snahy dohodnúť si osobne termín, sa mala diať rovno s policajným doprovodom a vytiahnutím z domu pred 6 ráno?“

Zdôraznil, že výpovediam sa nevyhýba. „Chodím na rôzne výpovede prakticky každý týždeň. Na tú k pomoci Ukrajine som sa naozaj špeciálne tešil. Stačilo mi zavolať, tak ako kedykoľvek v minulosti k akejkoľvek téme.“ Dodal tiež, že polícia má naňho kontakt. „Nech berú do úvahy časový posun, v noci si zvonenie vypínam.“

Ukrajine by pomohol opäť. A ešte viac

Na záver sa bývalý minister obrany v statuse vyjadril, že rozhodnutie pomáhať Ukrajine nepovažuje za chybu. Naopak. „Budem si stále dokola opakovať, ako som hrdý na to, ako sme pomohli Ukrajine. Urobil by som tak opäť. A stále. A ešte viac.“ Podčiarkol, že ide o otázku ľudskosti a zodpovednosti.

„Brániť nevinnú obeť odpornej ruskej agresie.“ Zároveň dodal, že ak ho za to chcú jeho kritici potrestať, je na to pripravený. „Keď ma za to títo proruskí agenti chcú zavrieť, nech sa páči. Mňa to nezlomí a budúcnosť ukáže pravdu.“ Na záver dodal slová, ktorými sa podľa všetkého odkazuje na víťazstvo spravodlivosti. „A hlboká orba prinesie zase spravodlivosť.“