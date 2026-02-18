Je schopný zabiť takmer 100 % zvierat: V Antarktíde sa šíri mimoriadne nebezpečný kmeň vírusu vtáčej chrípky

Vedci upozorňujú na šírenie vtáčej chrípky v Antarktíde. Čilský výskumník Victor Neira upozornil najmä na novospozorovaný kmeň vírusu, ktorý je podľa neho schopný zabiť takmer sto percent nakazených živočíchov, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
Vedci v uplynulých rokoch opakovane vystríhali pred šírením vtáčej chrípky na zaľadnenom kontinente. Tím výskumníka Victora Neiru však v apríli 2024 objavil pri piatich vtákoch z čeľade pomorníkovité obzvlášť nebezpečný kmeň tejto choroby.
Vírus sa rozšíril na ďalšie druhy
Od jeho objavenia sa vírus rozšíril aj na iné druhy voľne žijúcej zveri. Pri nedávnej expedícii v Antarktíde ho podľa Neiru potvrdili aj pri antarktických kormoránoch, čajkách, tučniakoch okatých i bieloškvrnových či pri uškatcoch.
„Vírus sa úplne rozšíril v celej antarktickej oblasti, kam máme možnosť ísť a študovať ho,“ vyhlásil čilský vedec. „Táto choroba je schopná zabiť sto percent (nakazených) vtákov v krátkom čase,“ dodal. Celosvetová vlna vtáčej chrípky postihuje zvieratá od roku 2021 a šíri sa migráciou vtákov. V roku 2023 pre ňu zomrelo v Čile tisíce tučniakov jednopásych.
