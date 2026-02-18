Je schopný zabiť takmer 100 % zvierat: V Antarktíde sa šíri mimoriadne nebezpečný kmeň vírusu vtáčej chrípky

Foto: Roux, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Nina Malovcová
TASR
Vedci varujú pred šírením vírusu.

Vedci upozorňujú na šírenie vtáčej chrípky v Antarktíde. Čilský výskumník Victor Neira upozornil najmä na novospozorovaný kmeň vírusu, ktorý je podľa neho schopný zabiť takmer sto percent nakazených živočíchov, píše TASR podľa správy agentúry AFP.

Vedci v uplynulých rokoch opakovane vystríhali pred šírením vtáčej chrípky na zaľadnenom kontinente. Tím výskumníka Victora Neiru však v apríli 2024 objavil pri piatich vtákoch z čeľade pomorníkovité obzvlášť nebezpečný kmeň tejto choroby.

Vírus sa rozšíril na ďalšie druhy

Od jeho objavenia sa vírus rozšíril aj na iné druhy voľne žijúcej zveri. Pri nedávnej expedícii v Antarktíde ho podľa Neiru potvrdili aj pri antarktických kormoránoch, čajkách, tučniakoch okatých i bieloškvrnových či pri uškatcoch.

Ilustračná foto: Pexels

„Vírus sa úplne rozšíril v celej antarktickej oblasti, kam máme možnosť ísť a študovať ho,“ vyhlásil čilský vedec. „Táto choroba je schopná zabiť sto percent (nakazených) vtákov v krátkom čase,“ dodal. Celosvetová vlna vtáčej chrípky postihuje zvieratá od roku 2021 a šíri sa migráciou vtákov. V roku 2023 pre ňu zomrelo v Čile tisíce tučniakov jednopásych.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Ľudia už dostávajú nižšie výplaty. Energopomoc príde, no viac vám z účtu odíde, hovorí analytik…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Jedol z odpadkov, prespával v aute: Orol Eddie skončil posledný, no stal sa olympijskou legendou
Zimné olympijské hry 2026
Jedol z odpadkov, prespával v aute: Orol Eddie skončil posledný, no stal sa olympijskou legendou
Jedna z najkrvavejších bitiek vojny: Američania dobyli ostrov Iwó-džima za cenu veľkých strát, hrdinom bol Slovák
Jedna z najkrvavejších bitiek vojny: Američania dobyli ostrov Iwó-džima za cenu veľkých strát, hrdinom bol Slovák
Ľudia už dostávajú nižšie výplaty. Energopomoc príde, no viac vám z účtu odíde, hovorí analytik Koršňák
Ľudia už dostávajú nižšie výplaty. Energopomoc príde, no viac vám z účtu odíde, hovorí analytik Koršňák
Bola som na Hyroxe: Za 88 minút som zaplatila stovky eur. Je to jeden z najlepších zážitkov môjho života
Bola som na Hyroxe: Za 88 minút som zaplatila stovky eur. Je to jeden z najlepších zážitkov môjho života
Patrik a Gabriela predali byt na Slovensku a kúpili dom na Madeire: Je tu krásne, v nájme nám ale lezú šváby
Slováci a Česi v zahraničí
Patrik a Gabriela predali byt na Slovensku a kúpili dom na Madeire: Je tu krásne, v nájme nám ale lezú šváby
Mirka prehovorila o samoobslužných pokladniciach. Gynekológ ženám striekal žieraviny do maternice
Mirka prehovorila o samoobslužných pokladniciach. Gynekológ ženám striekal žieraviny do maternice
Olovené deti z Poľska: Celé roky dýchali tichý jed, štát všetko tajil, problémy majú dodnes
Olovené deti z Poľska: Celé roky dýchali tichý jed, štát všetko tajil, problémy majú dodnes
Budete mať s nimi dokonalého Valentína: 10 skvelých romantických filmov, ktoré si užijú ženy aj muži
Tip na film
Budete mať s nimi dokonalého Valentína: 10 skvelých romantických filmov, ktoré si užijú ženy aj muži
Brutálna mučiaca technika, ktorá fyzicky neublížila: Nahej obeti v plienke odopierali spánok aj 180 hodín
Spánok
Brutálna mučiaca technika, ktorá fyzicky neublížila: Nahej obeti v plienke odopierali spánok aj 180 hodín
Prezidentský palác zverejňuje informácie o zamestnancoch: Nie je to dobrý nápad, hovorí bezpečnostný analytik
Prezidentský palác zverejňuje informácie o zamestnancoch: Nie je to dobrý nápad, hovorí bezpečnostný analytik
Slovensko je hladné po diskontoch, do apríla pribudnú ďalšie štyri predajne. Šéfa Woolworthu náš trh neprekvapil
Obchodné reťazce
Slovensko je hladné po diskontoch, do apríla pribudnú ďalšie štyri predajne. Šéfa Woolworthu náš trh neprekvapil
Marek cestuje po svete na motorke: V mnohých moslimských krajinách žijú skvelí ľudia. V Iraku sme nemuseli minúť ani cent
Marek cestuje po svete na motorke: V mnohých moslimských krajinách žijú skvelí ľudia. V Iraku sme nemuseli minúť ani cent

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac