Je prísnejšia ako Rytmus. Jasmina Alagič odhalila, aké zásady uplatňuje pri výchove syna a čomu sa chce vyhnúť

Foto: Instagram (jasmina_alagic)

Jana Petrejová
Prezradila detaily zo svojej rodičovskej cesty.

Jasmina Alagič, známa otvorenosťou a láskou k rodine, sa podelila o svoje skúsenosti s výchovou syna Sanela. Ako matka sa vždy snaží vytvárať prostredie, v ktorom jej dieťa vyrastá s láskou, rešpektom a hodnotami, ktoré sú pre ňu dôležité. A keďže sa považuje za dieťa šťasteny, jej optimizmus a dobrá nálada sa odráža aj v materstve. 

Pozvanie do podcastu Mámy sobě prijala Jasmina Alagič, milá, pokorná, vtipná a inšpiratívna mama, ktorá neraz prekvapí svojimi slovami o živote. Nie div, že keď ju mnohí počujú alebo vidia, majú chuť skákať dva metre. Vždy usmiata sympatická brunetka srší optimizmom všade, kam sa pohne a užíva si život plnými dúškami. Každý by chcel byť rovnako naladený, k čomu už dostali návod v podobe knihy Pošli to ďalej, na ktorej sa moderátorka podieľala.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa @rytmusking

Čomu chce zabrániť?

Jasmina sa snaží vychovať zo Sanela zodpovedného, empatického a šťastného mladého človeka. Jej skúsenosti a názory môžu byť inšpiráciou pre každého, kto sa snaží nájsť rovnováhu medzi disciplínou a láskou v rodičovskom prístupe. „Sanel je totálny Patrik, keď bol dieťa, ale s výchovou, ktorú také dieťa potrebuje. A ja som hrozne vďačná za tú povahu, pretože je to absolútne, že taká čistá duša, ktorá extrémne potrebuje lásku, ale vďaka tomu, keď tú lásku dostáva v miere, ako ju potrebuje, on ju všade, kde chodí, rozdáva,“ povedala Jasmina o Sanelovi.

Ak by mala porovnať seba a Patrika, je tam trošku rozdiel, čo sa týka prístupu k výchove. „Podľa mňa ja som tá prísnejšia. Možno je to aj tým, že som s ním častejšie, ale Patrik ani neuznáva úplne prísne veci. Sám to tak povedal, že ak by bol ten chalan neposlušný a vidíš, že ti ide skákať po hlave a vidíš, že proste nerešpektuje ostatných ani nás, vtedy by pritvrdil. Zatiaľ ale nebol dôvod,“ uviedla na pravú mieru.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Jasmina Alagič (@jasmina_alagic)

Moderátorka si dáva záležať hlavne na jednej veci. Chce totiž predísť niečomu, čo sa veľmi často deje medzi deťmi. „Ak na niečom lipnem, tak to je to, aby bol vďačný a aby rešpektoval ľudí a aby proste vedel, čo ho robí šťastným. A toto je pre mňa také gro, pretože by som chcela predísť tomu, čo vidím, že sa u detí stáva, že sa snažia hlavne, keď dôjdu do školy, podobať na niekoho, kto je v tej triede „cool“ a tak ďalej. A stratia sa tam a vlastne nevedia, kým poriadne sú…“ vyšla s pravdou von.

Nevie si ho vynachváliť

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Fico na prehliadke v Číne, smrť pápeža aj pád Boeingu: Toto sú najväčšie svetové udalosti roka 2025
Fico na prehliadke v Číne, smrť pápeža aj pád Boeingu: Toto sú najväčšie svetové udalosti roka 2025
Ako prvá porodila osmorčatá, ktoré prežili, stala sa najnenávidenejšou matkou sveta. Fotila akty, živila sa aj pornom
Ako prvá porodila osmorčatá, ktoré prežili, stala sa najnenávidenejšou matkou sveta. Fotila akty, živila sa aj pornom
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko. Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, stavať ho začali ešte za Mečiara
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko. Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, stavať ho začali ešte za Mečiara
Cunami z 26. decembra 2004 v číslach: Vlna sa rútila 800 km/h. Akoby spadlo 23-tisíc hirošimských bômb
Cunami z 26. decembra 2004 v číslach: Vlna sa rútila 800 km/h. Akoby spadlo 23-tisíc hirošimských bômb
Nejedol dva mesiace: Muž uviazol v zasneženom aute. Nikto nechápe, ako prežil, lekári hovoria o zázraku
Nejedol dva mesiace: Muž uviazol v zasneženom aute. Nikto nechápe, ako prežil, lekári hovoria o zázraku
Bianca ukázala nahý zadok, inšpirovala našu Bianku: Tieto kauzy hýbali spoločnosťou v roku 2025, aj ste na ne zabudli
Bianca ukázala nahý zadok, inšpirovala našu Bianku: Tieto kauzy hýbali spoločnosťou v roku 2025, aj ste na ne zabudli
Už ako 6-ročná bola kráľovnou krásy: Bola znásilnená a zavraždená, vraha nenašli ani po 29 rokoch
Už ako 6-ročná bola kráľovnou krásy: Bola znásilnená a zavraždená, vraha nenašli ani po 29 rokoch
Ladislav otvoril unikátne kino, aké inde na Slovensku nenájdete: Ľudia odchádzajú nadšení, na vstupnom ušetria
Ladislav otvoril unikátne kino, aké inde na Slovensku nenájdete: Ľudia odchádzajú nadšení, na vstupnom ušetria
Záhada rumunského národného pokladu: Zo strachu pred Nemcami ho poslali ukryť do Ruska. Dodnes ho nemajú naspäť
Záhada rumunského národného pokladu: Zo strachu pred Nemcami ho poslali ukryť do Ruska. Dodnes ho nemajú naspäť
Mačetou ju udreli do hlavy, na zemi bola zbraň. Dian Fossey milovala gorily a položila za ne život, jej smrť je záhadou
Mačetou ju udreli do hlavy, na zemi bola zbraň. Dian Fossey milovala gorily a položila za ne život, jej smrť je záhadou
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko: Keď som sem prišiel, prenájmy v Bratislave stáli 600 eur, životné náklady stúpajú
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko: Keď som sem prišiel, prenájmy v Bratislave stáli 600 eur, životné náklady stúpajú
Kevin nemohol byť sám doma: Týchto 10 chýb v obľúbenej komédii prehliadol takmer každý
Kevin nemohol byť sám doma: Týchto 10 chýb v obľúbenej komédii prehliadol takmer každý

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac