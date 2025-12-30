Je prísnejšia ako Rytmus. Jasmina Alagič odhalila, aké zásady uplatňuje pri výchove syna a čomu sa chce vyhnúť

Jasmina Alagič, známa otvorenosťou a láskou k rodine, sa podelila o svoje skúsenosti s výchovou syna Sanela. Ako matka sa vždy snaží vytvárať prostredie, v ktorom jej dieťa vyrastá s láskou, rešpektom a hodnotami, ktoré sú pre ňu dôležité. A keďže sa považuje za dieťa šťasteny, jej optimizmus a dobrá nálada sa odráža aj v materstve.
Pozvanie do podcastu Mámy sobě prijala Jasmina Alagič, milá, pokorná, vtipná a inšpiratívna mama, ktorá neraz prekvapí svojimi slovami o živote. Nie div, že keď ju mnohí počujú alebo vidia, majú chuť skákať dva metre. Vždy usmiata sympatická brunetka srší optimizmom všade, kam sa pohne a užíva si život plnými dúškami. Každý by chcel byť rovnako naladený, k čomu už dostali návod v podobe knihy Pošli to ďalej, na ktorej sa moderátorka podieľala.
Čomu chce zabrániť?
Jasmina sa snaží vychovať zo Sanela zodpovedného, empatického a šťastného mladého človeka. Jej skúsenosti a názory môžu byť inšpiráciou pre každého, kto sa snaží nájsť rovnováhu medzi disciplínou a láskou v rodičovskom prístupe. „Sanel je totálny Patrik, keď bol dieťa, ale s výchovou, ktorú také dieťa potrebuje. A ja som hrozne vďačná za tú povahu, pretože je to absolútne, že taká čistá duša, ktorá extrémne potrebuje lásku, ale vďaka tomu, keď tú lásku dostáva v miere, ako ju potrebuje, on ju všade, kde chodí, rozdáva,“ povedala Jasmina o Sanelovi.
Ak by mala porovnať seba a Patrika, je tam trošku rozdiel, čo sa týka prístupu k výchove. „Podľa mňa ja som tá prísnejšia. Možno je to aj tým, že som s ním častejšie, ale Patrik ani neuznáva úplne prísne veci. Sám to tak povedal, že ak by bol ten chalan neposlušný a vidíš, že ti ide skákať po hlave a vidíš, že proste nerešpektuje ostatných ani nás, vtedy by pritvrdil. Zatiaľ ale nebol dôvod,“ uviedla na pravú mieru.
Moderátorka si dáva záležať hlavne na jednej veci. Chce totiž predísť niečomu, čo sa veľmi často deje medzi deťmi. „Ak na niečom lipnem, tak to je to, aby bol vďačný a aby rešpektoval ľudí a aby proste vedel, čo ho robí šťastným. A toto je pre mňa také gro, pretože by som chcela predísť tomu, čo vidím, že sa u detí stáva, že sa snažia hlavne, keď dôjdu do školy, podobať na niekoho, kto je v tej triede „cool“ a tak ďalej. A stratia sa tam a vlastne nevedia, kým poriadne sú…“ vyšla s pravdou von.
