Je hrdá na to, ako ju Farma zmenila. Dorota po vypadnutí zhodnotila svoje účinkovanie, toto povedala o Miške

Foto: Instagram (farma.markiza)

Dana Kleinová
Farma
Nedeľný duel sa stal pre Dorotu osudným.

Posledný odvysielaný týždeň Farmy ukázal niečo nečakané. V dueli proti sebe nastúpili obaja sluhovia. Vznikol tak ďalší mužsko-ženský duel, ktorý v tejto sérii nie je na Farme ničím nezvyčajným. Veľké množstvo divákov fandilo obom súťažiacim, Romanovi aj Dorote, hoci jemu vyčítali to, že si vzal do duelu ženu.

Už vieme, že hoci Dorota bojovala zo všetkých síl, nakoniec Romana nedokázala poraziť a musela šou opustiť. Dnes je už doma s novým vzhľadom a zdá sa, že mala dosť času na to, aby prehodnotila celé svoje účinkovanie. V šou Farma Xtra totiž priznala, že posledné týždne pre ňu boli ako na horskej dráhe a že tým, že jej na Farme chýbala láska a podpora, zmenila sa na ufrflanú melancholickú ženu, čo mohli diváci na obrazovkách aj vidieť.

Chcela naozaj odísť?

21-ročná Dorka najprv zodpovedala otázku, aký je to pocit, byť doma. Bez okolkov priznala: „Veľmi dobrý, nakoľko mne tam už tá sprcha chýbala a hlavne to počasie nie je nič „moc“. Nenávidím zimu. Takže ja som veľmi rada, že som išla domov, ale zase zamrzí to človeka, ktorý tam bojuje dva mesiace o niečo, ale tak všetko sa deje z nejakého dôvodu.“

Predtým, než vypadla, sa musela rozlúčiť s Miňom a na Farme pre ňu nastal emotívny moment, kedy sa so všetkými lúčila a objímala ich. Dorota priznala, že hoci sa tam tvárila ako frajerka a tvrdila, že ide domov a že ju to vôbec netrápi, táto chvíľa ukázala pravdu. „Ono ťa to tak zamrzí. Ale strúhala som frajerku celý čas,“ dodala pobavene.

 

„Ja som sa sama nevedela rozhodnúť, čo vlastne chcem,“ priznala farmárka, keď jej moderátor pripomenul, že posledné týždne v spovednici tvrdila, že chce ísť domov, no zároveň neskôr bola nastavená, že chce ostať. „Ja som hráč, nie sráč. A to bol ten pohon, že idem a robím to pre rodinu,“ dodala. Rodina jej na Farme veľmi chýbala, a preto aj rozmýšľala nad odchodom. Našťastie, v pravú chvíľu prišli na statok a dodali jej silu.

Moderátor hneď nadviazal na to, že na Farme Dorka prešla osobnostnou zmenou, na čo ona hneď zareagovala, že to vníma tiež a objasnila svoje „psychózy“, ako to sama nazvala. „Veľmi často som sa veľmi rozčuľovala. Tak som pochopila, že som naozaj riešila banality a rozčuľovala som sa nad banalitami. Takže to mi Farma určite dala a hlavne takú tú sebalásku, že „kokos“, ja dokážem aké veci na to, že mám 21 rokov,“ vysvetlila Dorka a pokračovala, ako pochopila, že k sebe ani nepotrebuje chlapa, keďže zistila, že je schopná.

 

Farmárka zároveň priznala, že sa naučila byť sama sebe oporou a že si spätne uvedomila, že práve toto sú tie momenty, kedy by mala byť na seba hrdá. „Takže určite som na seba preto hrdá,“ dodala.

Čo však ľudí asi najviac prekvapí, je to, že Dorka tiež oľutovala svoje konflikty s Miškou. „Mňa to mrzí,“ priznala. Dokonca o Miške povedala: „Ja si myslím, že ona je v pohode žena.“ Pokračovala: „Možno sme si nejako nerozumeli alebo ten nátlak… A obidve sme také hlasné, že možno to bolo pre nás ťažké a každá sme sa prejavovali nejako inak. Ale určite je v pohode.“ Jediné, čo ju na Miške podľa jej slov frustrovalo, bolo to, že doma na ňu čakal partner, ktorý sa jej staral o syna, zatiaľ čo ona si na statku začala s Mariánom.

