Takto ste Tomáša Maštalíra ešte nevideli. Prešiel radikálnou premenou a ľuďom sa jeho nový vzhľad veľmi nepozdáva

Sú herci, ktorí sa neboja pre filmovú rolu experimentovať so vzhľadom. Niektorí extrémne schudnú, iní priberú a ďalší sa rozhodnú pokojne aj opticky zostarnúť o dvadsať rokov. Koniec koncov ich táto práca živí, a preto tak, ako sa rýchlo dokážu zmeniť k horšiemu, dokážu sa po natáčaní dostať späť do najlepšej formy.
Tomáš Maštalír roky patrí k hercom, ktorých na Slovensku nazývame sexsymbolmi. Tomášovo meno a meno Jána Koleníka sa často objavuje v diskusiách o tom, komu patrí titul najkrajšieho muža šoubiznisu, pričom sa stále ľudia nezhodli na jednoznačnom favoritovi. Teraz však Maštalír zmenil vzhľad tak drasticky, že sa niektorí ľudia nebáli šetriť kritikou a rýchlo mu dalo najavo, že už pre nich nie je atraktívny.
Spravil to pre filmovú rolu
Najnovšie herec zavítal do podcastu Romulus & Remus, ktorý vedú Rasťo Zvara a Krištof Králik z Ruže pre nevestu. Zo začiatku v ňom riešili najmä dianie v tejto šou, no časom si do nej začali pozývať aj rôznych zaujímavých hostí. Najnovšie prijali pozvanie Maštalír a Milan Detko. Témy pritom riešili rôzne, od herectva až k autám a podnikaniu, no samozrejme nechýbala ani otázka na Tomášov nový vzhľad. Herec tam totiž prišiel s blond odfarbenými vlasmi a náušnicou v uchu.
„Vo všeobecnosti vyzerám vždy podľa toho, na čom práve pracujem. Často robím niekoľko projektov naraz alebo sa prelínajú, takže výraznejšie zmeny nie sú vždy možné. Teraz som celkom rád, že to tak vyšlo a mohol som si dovoliť výraznejšiu premenu – keďže točím iba tento jeden film. Hľadali sme veľkú odlišnosť oproti tomu, ako vyzerám bežne. A dospeli sme k tomuto. Po poslednom natáčacom dni sa však budeme snažiť, aby som opäť vyzeral tak, ako predtým,“ vysvetlil Maštalír.
„Mám to už asi mesiac a pol a celkom som si na to zvykol. Ale vždy, keď stretnem niekoho, kto ma takto vidí prvýkrát, je prekvapený. Nie vždy v dobrom,“ dodal herec. Jeho slová sa potvrdili aj na sociálnej sieti, kde na jeho nový vzhľad zareagovali fanúšikovia.
Komentáre k tejto epizóde pritom hovorili jasne. „Fuuuuj, to čo má na tej hlave,“ písala žena. „Nieee, to čo je s Maštalírom? Otras,“ pridala sa ďalšia. „Pre milosť, a tomu Maštalírovi sa čo porobilo?“ pýtala sa tretia. V komentároch navyše ľudia písali rôzne prirovnania ako: „Pripomína mi Eda Geina,“ alebo „Vyzerá ako Joker z Batmana.“
