Jasmina Alagič prekvapila radikálnou zmenou imidžu: Pred odchodom do Dubaja sa rozhodla pre krátky zostrih

Moderátorka očividne patrí medzi ženy, ktoré sa neboja zmien a berú ich ako prirodzenú súčasť sebavyjadrenia. Rada sa hrá so svojím imidžom a skúša nové účesy, ktoré vždy podčiarknu jej osobnosť aj aktuálnu náladu, ktorá je vždy výborná.
Raz za čas si Jasmina Alagič zvykne dopriať chvíľku pre seba a zverí sa do rúk šikovného kaderníka, ktorý dokáže s jej vlasmi doslova zázraky. Pod jeho rukami sa jej predstavy o dokonalom účese menia na skutočnosť a každý nový „look“ je pre ňu malým splneným snom.
Osvieženie vzhľadu pred odchodom
Zdá sa, že tento rok bude v podobnom znamení, teda v znamení splnených snov, keďže už druhého januára sedela mamička Sanela v kaderníckom kresle a nechala profesionála, aby čaroval. A zatiaľ čo dávnejšie stavila na predĺženie vlasov, tentokrát to vzala z opačného konca.
Nielenže zatúžila po zmene, ale rozhodla sa tak spraviť pred plánovaným odchodom do Dubaja, ktorý avizovala na sociálnej sieti. „Zmyslela som si, že keďže odchádzam na niekoľko mesiacov do teplúčka, že tomu chcem trošku prispôsobiť aj vlasy. Nechcem mať o ne žiadnu starosť, takže som si povedala, že chcela by som ich ešte trošku kratšie,” prezradila dôvod zmeny svojho účesu.
