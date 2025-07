Pochválila sa novým imidžom. Jasmina Alagič zverejnila svoju premenu, fanúšikovia budú v nemom úžase

Manželka Rytmusa už neraz predviedla, že si sem-tam dopraje príjemný „refresh“, ktorý sa týka jej vlasov. Hoci je verná skôr kratším pramienkom, tentokrát spravila výnimku a stavila na oživenie v podobe dlhšej koruny krásy. Zjavne dáva prednosť skôr prirodzenému vzhľadu, čo sa potvrdilo aj tentokrát, takže zmena je jemná, no zároveň si ju všimne každé pozorné oko.

Moderátorka Jasmina Alagič sa pravidelne prihovára svojim fanúšikom na sociálnej sieti, ktorých považuje za svojich kamarátov. Aj preto sa im často zdôveruje s každodennými starosťami, ktoré ju stretli, a taktiež s kolobehom jej pracovných povinností.

Zašla k profesionálnemu kaderníkovi

Slová vďačnosti a povzbudenia sú u nej takmer na každodennom poriadku, aj preto je pre mnohých úžasnou inšpiráciou i motiváciou. Nedávno svoje rady dala na papier a vznikla z toho kniha Pošli to ďalej. Okrem vlastnej publikácie Jasmina rozbieha novú sériu Vezmeš si ma, ktorú si mnohí zamilovali. Aktuálne televízia JOJ otvorila prihlásenie do šou, ktoré tak bude mať ďalšie pokračovanie.

Popri pracovných povinnostiach a starostlivosti o synčeka Sanela sa moderátorke opäť zachcelo trochu experimentu s účesom. Zverila sa do rúk svojmu vernému kamarátovi a kaderníkovi Jánovi Molnárovi, na ktorého sa môže spoľahnúť, ak chce vyčarovať z hrivy novú korunu krásy.

Už neraz ukázala, že ide doslova o veľkého profesionála. Netají sa tým, že si dáva predlžovať vlasy, čo spravila aj tentokrát. Pred pár dňami kroky balkánskej krásky smerovali do kaderníctva, z ktorého vyšla ako nová žena. Nezabudla sa podeliť so svojimi fanúšikmi o premenu svojho vzhľadu a do príbehov na Instagrame zverejnila videá s novými vlasmi.

Predĺžené vlasy, pre ktoré sa rozhodla, sú svetlejšej farby, ktorá jej dodala šmrnc. Výsledkom sú blond pramienky dlhých vlasov s jemnými veľkými vlnami, z ktorých je Jasmina nadšená. Moderátorka má opäť dlhšie a hustejšie vlasy a zjavne sa cíti výborne.